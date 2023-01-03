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Kahramanmaraş, Tarihinin En Büyük İhracatını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş ihracatı Aralık 2022 yılında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 oranda yükselerek 114 milyon doları aştı.

Kahramanmaraş, Tarihinin En Büyük İhracatını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş, Tarihinin En Büyük İhracatını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş ihracatı Aralık 2022 yılında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 oranda yükselerek 114 milyon doları aştı.

03 Ocak 2023 Salı 17:06

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, basın mensuplarıyla yaptığı 2022 yılı ihracatı konulu açıklamada, 2022 yılını 114 milyon dolarla kapadıklarını, toplam ihracatın ise 1 milyar 464 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

2023 ve 2026 vizyonu içerisinde hedeflerinin 3 milyar doları yakalamak olduğunu söyleyen Başkan Buluntu, 130 ülkeye ihracat yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda bu rakamı da ikiye katlayacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, “Kahramanmaraş aralık ayı itibarıyla 114 milyon dolar gibi bir rakamla 2022 yılını kapattı. Toplam ihracatımız da 1 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hedefimiz 2023 ve 2026 vizyonu içerisinde Hedefimiz bu rakamları iki katına çıkartmak. 3 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Tabii bunlar içerisinde de en önemlisi katma değerli ürünler üretmek ve hedef pazarlarımızı daha ileri noktalara taşımak. Bugün 130'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 500 ihracat firmamız var. Yaptığımız tüm çalışmalar esnasında da hem ihracatçı sayımızı hem de ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

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