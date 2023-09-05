Kahramanmaraşlı 32 firma Zuchex fuarına katılacak!

Tarsus Fuarcılık tarafından Ticaret Bakanlığı, ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 33.’sü yapılacak Zuchex’e, bu yıl Kahramanmaraş’tan 32 firma katılıyor.

Dünyanın dört bir tarafından, çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 100 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Ödüllü ve yeni lansman ürünlerin sergileneceği, inovatif tasarım sunumlarının gerçekleştirileceği Zuchex 2023, ayrıca üç gün boyunca “Kobiler Dijitalleşiyor”, “E-İhracatla Globale Açılıyoruz”, “Türkiye’de ve Dünyada Perakende ve E-Ticaret” ana başlıkları altında ZuchXTalks etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraşlı firmalar yeni koleksiyonlarını dünya ile buluşturacak

Zuchex 2023’e adeta çıkarma yapan Kahramanmaraş’tan bu yılki fuara; Akdeniz Kitchen, AKY Mutfak Eşyaları, Almanar Mutfak Gereçleri, Arda Home, Armoni Mutfak Gereçleri, Arselon, Arzu Çelik, Aykut Mutfak, Bonera, Çırağan Mutfak Eşyaları, Elvira, Eslon, Göknur, Görgel Metal, Grand Metal, Gülbak Bakalit, Hascevher, Kayı Mutfak, KM Kahramanmaraş Metal, Liva Metal, Liva Mutfak Gereçleri, Martı Ev Gereçleri, Nef Madeni Eşya, Osman Pınar Mutfak Eşyaları, Özyürür Bakalit, Saflon Metal, Solid BM, Sultan Life, Trendlon Mutfak Eşyaları, Yıldız Enjeksiyon ve Yonca Lines katılıyor.