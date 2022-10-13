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Kahramanmaraş’ta 14 Bin 500 Ton Şeker Üretimi

Kahramanmaraş’ta 130 bin ton pancardan 14 bin 500 ton şeker üretildi.

Kahramanmaraş’ta 14 Bin 500 Ton Şeker Üretimi

Kahramanmaraş’ta 14 Bin 500 Ton Şeker Üretimi

Kahramanmaraş’ta 130 bin ton pancardan 14 bin 500 ton şeker üretildi.

13 Ekim 2022 Perşembe 14:32

Türkşeker, Kahramanmaraş’ta 130 bin ton pancardan 14 bin 500 ton şeker üretimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçesinde ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor.

Türkşeker’e bağlı çalışan 333 üretici, Pazarcık ve Türkoğlu ilçesine bağlı arazilerde 19 bin dekarlık alanda ektikleri pancardan yaklaşık 130 bin ton rekolte bekleniyor.

Arazilerden makineler yardımıyla sökülen pancarlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara gönderilmeye başlandı. İşlenen pancardan 14 bin 500 ton şeker üretimi beklenmekte. Türkşeker, çiftçilere bedelini ödediği 130 bin ton pancardan 26 bin ton da hayvanlar için küspe desteği sağlıyor. Modern makinelerin kullanılmaya başlandığı bölgede, bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Pancarın zahmetli ve uzun bir yolculuğunun ardından ülke ekonomisine 14 bin 500 ton şeker üretimi gerçekleşiyor. Bölge çiftçileri ise bu yıl pancar üretiminin verimli olduğunu, fiyatlardan memnun olduklarını ve herhangi bir nakliye sıkıntısı yaşamadıklarını ifade ettiler.

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Kahramanmaraş’ta 14 Bin 500 Ton Şeker Üretimi
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