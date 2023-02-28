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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta bakır sektörünün kalbi çöktü!

Kahramanmaraş’ta metal mutfak bakır eşyaları sektörünün imalat yaptığı binaların yüzde 90’ı yıkıldı, kalanı ise ağır hasar aldı.

Kahramanmaraş’ta bakır sektörünün kalbi çöktü!

Kahramanmaraş’ta bakır sektörünün kalbi çöktü!

Kahramanmaraş’ta metal mutfak bakır eşyaları sektörünün imalat yaptığı binaların yüzde 90’ı yıkıldı, kalanı ise ağır hasar aldı.

28 Şubat 2023 Salı 14:30

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde yer alan Bakırcılar Çarşısı ve üretim yapan binalar yerle bir oldu.

Çelik tencere, alüminyum ve bakır eşyada Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan sektörün kalbi sayılan Kahramanmaraş’ta üretim durdu.

Alüminyum ve bakır sektörünün kentte 100 milyon dolarlık ihracat hacmi bulunuyor. Sektör 80 ülkeye ihracat yapıyor. Bu ekonomik dev üretim sahası şimdi enkazın altında. Hammaddesi Kahramanmaraş’tan giden bakırın çevre illerde sadece işleme işi yapılmaktaydı. Kentte irili ufaklı, Sanayi ve Ticaret Odasına bağlı 150 iş yeri yer alırken, sektörden 10 bin kişi ekmek yiyordu. Sektörde gece vardiyası yapan 10 kişi depremde hayatını kaybetti. Ayakta kalanlar ise enkaz altından ürünlerini kurtarmak için mücadele ediyorlar. Depremden dolayı tamamen duran fabrikalar ve iş yerlerinin tekrar inşaatının başlaması ve üretime başlanması için yetkililerden yardım bekleyen ustalar, kentin kalbi sayılan bakır sektörüne sahip çıkılması gerektiğini ifade ettiler.

Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı, “Kahramanmaraş’ta bakır ve metal mutfak eşyaları olarak tamamen çökmüş durumda. Türkiye’nin yüzde 90’nına hükmeden Kahramanmaraş metal mutfak eşyaları ve bakırcılık şuanda yok diyecek kadar yoktur. Fakat bu bizim sektörümüz özellikle darbe alan bizim sektörümüz. Bizim yetkililer buraya gelip birebir incelediler, Allah razı olsun, yine de incelemelerini istiyoruz. Bakır, alüminyum ve dökümün merkezi Kahramanmaraş’tır. Hepsi çöktü. Yani burada 100 tane dükkanın 98’i hasar görmüştür, özellikle bizim sektörümüzde. Yani bunlar ihracat yapan, 80 ülkeye ihracat yapan, bakırda sadece 30 milyon dolarlık ihracatı olan bir ülke. Bunun yanında döküm, granit, teflon, çelik gibi şeyler daha haricinde. Bunun için biz yetkililerden bu enkazın acilen kaldırılıp ve buraya yeni inşaatlar yapılmasını istiyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Bakır Sektörünün Kalbi çöktü!
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