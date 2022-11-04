Kahramanmaraş’ta “Batan Fabrikalar” Haberi Asılsız Çıktı

Kahramanmaraş Fuar Merkezi KAFUM’da düzenlenen Tekstil Makineleri Fuarını ziyaret eden KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ın tekstilin ve ticaretin başkenti olduğunu hatırlatan Balcıoğlu, “Burada fabrikaların battığına yönelik çıkan bu tarz asparagas haberler bizi üzüyor. Şu anda ne batan nede işçi çıkaran bir firmamız bulunmuyor.” dedi.

Balcıoğlu, Hem Dünya’da hem de Türkiye’de global bir kriz olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Yavaşlama Kahramanmaraş’ta da var ancak iflas eden bir firmamız yok. Biz bu haberlerin bilerek ve isteyerek, özellikle bir günde çıkarıldığını düşünüyoruz. Çünkü Kahramanmaraş’ta 3-5 Kasım tarihleri arasında makine fuarı başladı. Oldukça yoğun ilgi gören geniş kapasiteli güzel bir fuar var. Ancak bu yapılan yanlış ve yalan bir haber. Bunu nereden çıkardıklarını da bilmiyoruz.”

Firmaların hepsinin işçilerini korumak suretiyle çalıştığını ifade eden Balcıoğlu, “Bu süreçte zaman zaman bütün firmalarımız hafta sonu veya bir hafta gibi durduğu oluyor. Küresel problemin bir etkisiyle oluyor. Ancak bizim şuanda hem ihracatımız hem siparişlerimiz artıyor. Yeni makineler almak için sipariş veren firmalarımız oluyor. Burada Kahramanmaraş veya tekstil batıyor gibi haberler asılsızdır. Ben bu açıklamayı KMTSO Başkanı olarak yapıyorum. Bunu bu yetkiyle yapıyorum. Bizde böyle bir bilgi yok. Şu an tüm Türkiye’de buhran var ama bunun sıkıntılarını yaşıyoruz ama iflas eden işletmemiz yok” dedi.