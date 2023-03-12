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Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında çiftçiler tarımsal faaliyeti sürdürmek için tarlaya, zeytin bahçelerine ve buğday ekim sahalarına girdi.

Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında çiftçiler tarımsal faaliyeti sürdürmek için tarlaya, zeytin bahçelerine ve buğday ekim sahalarına girdi.

12 Mart 2023 Pazar 12:21

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasarın oluştuğu Kahramanmaraş’ta hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Başta AFAD, Tarım Bakanlığı ve devletin diğer kurumları olmak üzere çiftçileri yeniden ayağa kaldırmak için herkes seferber oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü bakanlık tarafından gönderilen gübre, yem, mazot ve hayvan çadırlarını çiftçilere dağıttı. Konutları yıkılan çiftçiler çadırkent ve konteynerlere yerleştirildikten sonra rahat bir nefes alan depremzede çiftçiler soluğu tarla başında aldılar.

Onikişubat İlçesi Avşar, Kavlaklı, Kürtül bölgelerinde arazilerinde yoğun çalışma mesaisi yapan çiftçilerin kimisi; yağan yağmurların ardından ektiği buğday ve arpalarına gübre attılar, kimisi zeytin ve diğer meyve ağaçlarını budadılar, kimisi de traktörle sürerek biber ekimini gerçekleştirdiler.

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç “İlçelerimizdeki çiftçilerimiz enkaz çalışmalarını tamamladıktan sonra kırmızıbiber ekimi yaptık ve şuanda zeytin bahçesinde bulunuyoruz ve bu zeytin bahçesinde budama, bahar hazırlığına başladık. Tarlanın sürümünü gerçekleştirdikten sonra ilaçlama işlemi gerçekleşti” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı
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