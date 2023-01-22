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Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi

Kahramanmaraş’ta 1967 yılında Turgut Pekel tarafından küçük bir dükkanda başlayan dondurmanın hikayesi bir külahla mutluluğa döndü.

Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi

Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi

Kahramanmaraş’ta 1967 yılında Turgut Pekel tarafından küçük bir dükkanda başlayan dondurmanın hikayesi bir külahla mutluluğa döndü.

22 Ocak 2023 Pazar 12:29

Günümüzde kentin ana arterleri başta olmak üzere çok satışa şubesi olan Kervan-Alpedo, dondurma sektörünün uluslararası ölçekte Türkiye ve dünyaya açılan pencere oldu.

27 ülkede, 175 bin noktada Kahramanmaraş dondurmasını tattıran Kervan-Alpedo, yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdamı ve günlük 155 ton dondurma üretimiyle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Elde edilen başarılı süreç hakkında bilgi veren Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şunları kaydetti; “Kervan 1960 yılında Turgut Pekel, babamız tarafından kuruldu. Biz de yeni kuşak nesiller olarak şuanda bayrağı aldık, güzel bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Ailemizde Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Yaşar Pekel bu beylerle beraber, bunlar benim kardeşim, bunlarla beraber bu bayrağı güçlü bir şekilde aldık. Turgut Pekel hem benim ustamdır, hem de benim kayın pederimdir, aldık güzel bir şekilde 10 kişiyle Sakarya Caddesinde 10 kişiyle bu işe başladık. Şuanda Allah’a binlerce şükürler olsun, yaklaşık 2 bin 500 tane çalışanımız var. Şimdi tabi ki biliyorsunuz Kahramanmaraş bir dondurma şehri, dondurma kenti. Şuanda Kervan olarak 27 ülke, 175 bin noktaya Kahramanmaraş’tan ürün satıyoruz. Şuanda Kahramanmaraş’taki tesislerimizde günlük 155 ton dondurma çıkartıyoruz. Bunu Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Yetmedi, yurt dışına gönderiyoruz.”

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Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi
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