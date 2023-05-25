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Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!

Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 09:52

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş fatura borçlarının silinmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili alınan yeni karara göre, afet bölgesi olarak kabul edilen 11 ilde tüm borçlar silindi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda şunlar kaydedildi:

"6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin;

6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları ile bunların ferîlerinin, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin alacağı olarak devredilen elektrik tüketim tutarlarının terkin edilmesini kapsar.

Bu Tebliğ, yasal olmayan yollarla tüketilen elektrik ve doğal gaz tüketimlerini kapsamaz.

Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ile genel aydınlatma aboneleri bu Tebliğin kapsamı dışındadır."

Ödenmiş olan faturalar
"6 Şubat tarihi öncesine ait olup da 6 Şubat tarihi sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar silinemeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Ancak yapılmış olan bu tür ödemeler, bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmiş ise, söz konusu faturalar terkin kapsamında değerlendirilecek. Bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde ödenmiş faturalar için, terkinden faydalanmak üzere iade talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulması halinde bu talepler işleme alınmaz."

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

"EPDK gerekmesi durumunda, şirketler tarafından terkin edilmesi talep edilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ve bu Tebliğ kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak üzere düzenlenen belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilip verilmediğine ilişkin, ilgili şirketler nezdinde gerekli kontrolleri ve denetimleri yapabilir.

Yapılan kontrol ve denetimlerde şirketlere olması gerekenden fazla veya haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla veya haksız ödenen tutar, ödenmesi gereken asıl tutar, hatanın neden kaynaklandığı EPDK tarafından Bakanlığa bildirilir.

Bildirilen fazla veya haksız ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar da dahil edilmek suretiyle, ilgili şirketlerden 30 gün içinde geri alınır. Bu süre içerisinde geri ödeme gerçekleştirilmezse alacak, ilgili şirketin mükellefi bulunduğu vergi dairesine bildirilir ve vergi dairesince takip ve tahsilatı gerçekleştirilir."

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Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!
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