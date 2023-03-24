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Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde üretim durdu

Kahramanmaraş’ta 25 ton plastik ambalaj atığını geri dönüştürme ve 50 ton ayrıştırma ve presleme kapasitesine sahip fabrika yetkilisi, üretimi yeniden başlatabilmek için devletten destek talebinde bulundu.

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde üretim durdu

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde üretim durdu

Kahramanmaraş’ta 25 ton plastik ambalaj atığını geri dönüştürme ve 50 ton ayrıştırma ve presleme kapasitesine sahip fabrika yetkilisi, üretimi yeniden başlatabilmek için devletten destek talebinde bulundu.

24 Mart 2023 Cuma 14:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Küçük Sanayi Sitesindeki yaklaşık bin 500 esnafın yer aldığı sanayi, metal, bakırcı, oto tamircileri başta olmak üzere birçok geri dönüşüm tesiside kullanılamaz hale geldi.

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük sanayi sitesinde yer alan tesislerin neredeyse tamamı çöktü. Vepsan Plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmanın üretim bandı çöktü, duvarlar çöktü, bina kullanılamaz hale geldi. Aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akif Bakır, Kahramanmaraş’ın en büyük geri dönüşüm tesisini işletiyordu.

12 bin kişinin istihdam edildiği bölgede esnafın biran önce ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi için yetkililere seslenen Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Bakır “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi açıklandı. Ama bu açıklanan kararname bizlerin tekrar bu iş yerlerini ayağa kaldırabilmemiz için yeterli değil. Devletimizden, devlet büyüklerimizden bizler için faizsiz geri ödemeli kredi talep ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Geri Dönüşüm Tesisinde üretim Durdu
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