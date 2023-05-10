Kahramanmaraş’ta hibe programı başvuruları başladı

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların güçlenmesi, eğitime ve istihdama katılımlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin hibe programı için başvurular başladı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin hibe programı başvuruları açıldı.

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18 ila 29 yaş arasındaki genç kadınlara yönelik projelerin destekleneceği hibe programı kapsamında, Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilden ve projenin pilot illerinden başvurular kabul edilecek. Böylece Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 20 ilden hibe programına başvuru gerçekleştirilebilecek.

NEET genç kadınlara yönelik projelere toplamda 5 milyon 500 bin TL’lik hibe desteği verilecek

Başvuruların iki aşamalı olarak gerçekleşeceği hibe programı kapsamında ilk etapta, 31 Mayıs'a kadar projenin internet sitesinden ön başvurular alınacak. Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen proje sahipleri, ikinci aşama olarak detaylı proje başvurusu için davet edilecek.

Asgari destek tutarının 200 bin TL, azami destek tutarının 1 milyon TL olduğu hibe programı ile toplamda 5 milyon 500 bin TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Hibe Programı'na dernekler, vakıflar, kooperatifler, sanayi ve ticaret odaları, diğer meslek örgütleri ve belediyeler, geliştirdikleri projeler ile başvuru yapabilecek.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı, 18-29 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve iş birliklerine dayalı yenilikçi modeller geliştirilerek istihdam edilmelerinin sağlanmasını amaçlıyor. Program ile NEET genç kadınların mesleki becerilerinin geliştirilerek istihdama katılımlarının sağlanması, iş fırsatlarının yaratılması, NEET genç kadınların eğitime ve istihdama erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve iş birliğine dayalı modeller geliştirilmesi konularındaki projelerin desteklenmesi hedefleniyor.