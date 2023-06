Kahramanmaraş’ta kırsal kalkınmada yeni dönem başlıyor

IPARD I ve IPARD II programlarından sonra, 2021 – 2027 yıllarını kapsayan IPARD III programı onaylandı. Böylece Kahramanmaraş’ta iş kurmak isteyenler projelerini sunarak TKDK’den hibe desteği alabilecek.

“IPARD I (2007 – 2013 ) ve IPARD II (2014 – 2020) programlarının uygulandığı 2011 – 2023 yılları arasında, Kahramanmaraş’ta 730 proje desteklenmiş, 1 milyar 70 milyon TL yatırım tutarına sahip bu projelere 527 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

Kahramanmaraş’ta bugüne kadar yatırımcılara ödenen hibe tutarı ise 357 milyon TL’ye (56 milyon Avro) ulaşmıştır.

Deprem Felaketine Rağmen Destekler Devam Ediyor

Yaşanan deprem felaketleri sonrasında, Kahramanmaraş’ta TKDK faaliyetleri herhangi bir aksaklığa yer vermeksizin yürütülmüştür.İlk etapta iş ve işlemler yakın İl Koordinatörlükleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Hizmet binasının yapılan hasar tespiti ile kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığının öğrenilmesinin ardından ise İl Koordinatörlüğü faaliyetleri mevcut hizmet binasında sürdürülmeye başlamıştır.

TKDK, sağladığı IPARD destekleri ile Kahramanmaraş’a; 43 süt üretim tesisi, 81 besi çiftliği, 6 kanatlı et üretim tesisi, 25 süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 3 kanatlı et işleme tesisi, 6 meyve-sebze işleme, soğuk hava deposu, 383 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 9 arıcılık projesi, 54 zanaatkarlık (kuyumculuk (altın ve gümüş), metal mutfak eşyaları, ahşap işleme, tarım el aletleri üretimi, bıçakçılık (Maraş dövme bıçağı), mermer işleme, dokumacılık (örgü), metal hediyelik eşya) ve katma değerli ürünler (tarhana, Maraş dondurması, Maraş biberi, unlu mamul (Maraş çöreği), baharatlar, meyve kurutma, bakliyat işleme paketleme, şıra ürünleri, mısır kurutma, çemen) projesi, 61 kırsal turizm tesisi, 4 su ürünleri üretim tesisi, 48 yenilenebilir enerji tesisi kazandırmıştır.

Yeni Destekler,Yeni Program IPARD III

Başarılı bir şekilde uygulanan IPARD I ve IPARD II programlarından sonra, 2021 – 2027 yıllarını kapsayan IPARD III programı onaylanmıştır. Bazı yeniliklerle ve desteklenecek yeni alanlarla birlikte programın Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde uygulanması planlanmaktadır.

TKDK tarafından sunulan IPARD desteklerine olan ilginin deprem sonrasında da artarak devam ettiği görülmektedir. Tanıtım sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları,basın yayın kuruluşları ve sektör temsilcileri ile sürekli istişarelerde bulunmak suretiyle Kahramanmaraş’ın IPARD III programı kapsamında sağlanan desteklerden azami ölçüde faydalanması için yapılançalışmalar gayretle sürdürülecektir.”