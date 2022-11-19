Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, KMTSO salonunda başladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde 29 grupta iki liste mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışacak.

29 Meslek Komitesi içerisinde bulunan 7 komite seçime bağımsız liste ile girecek. 5 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Mustafa Buluntu ve Şahin Balcıoğlu’nun başkanlık için yarıştığı seçimde, Buluntu beyaz, Balcıoğlu ise mavi renk oy pusulasıyla katılacak.