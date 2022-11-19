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Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanları, KMTSO'da görev yapacak temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!

Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanları, KMTSO'da görev yapacak temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 13:27

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, KMTSO salonunda başladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde 29 grupta iki liste mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışacak.

29 Meslek Komitesi içerisinde bulunan 7 komite seçime bağımsız liste ile girecek. 5 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Mustafa Buluntu ve Şahin Balcıoğlu’nun başkanlık için yarıştığı seçimde, Buluntu beyaz, Balcıoğlu ise mavi renk oy pusulasıyla katılacak.

Son Güncelleme: 19.11.2022 13:31
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Kahramanmaraş’ta KMTSO’da Tarihi Seçim Başladı!
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