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Kahramanmaraş’ta kuzu eti 195 liraya indirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'daki Tanzim Satış Ofislerinde kuzu etinin kilogram fiyatının 195 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Kahramanmaraş’ta kuzu eti 195 liraya indirildi

Kahramanmaraş’ta kuzu eti 195 liraya indirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'daki Tanzim Satış Ofislerinde kuzu etinin kilogram fiyatının 195 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

03 Haziran 2023 Cumartesi 15:18

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından devlet millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. Bir taraftan iş yerleri yıkılan esnaflara konteyner çarşılar ve konteyner iş yerleri kurulurken diğer taraftan ise depremden sonra yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı önlemler alınıyor.

Bu kapsamda Elbistan Belediyesi bünyesinde bulunan Tanzim Satış Ofislerinde de birçok üründe büyük indirimlere gidildi. Bu ürünlerden biri de vatandaşın tüketim konusunda en çok tercih ettiği kuzu eti oldu. Elbistan'da bulunan Tanzim Satış Ofislerindeki kuzu etinin kilogram fiyatı 195 liraya indirildi.

"KALİTELİ VE EKONOMİK"

Elbistan'da depremden sonraki fiyat artışlarını kontrol altına almak istediklerini söyleyen başkan Gürbüz ise, twitter üzerinden yaptığı açıklamasında; "Elbistan’ımızda Kuzu Etinin KG satış fiyatı bu günden itibaren 195 TL. Tanzim Satış Ofislerimizin sayısını arttırıyoruz. Yeni ofisimiz İbrahim Karaoğlan Meydanı'nda faaliyetine başlamıştır. Bir taraftan depremden sonra piyasadaki aşırı fiyat artışlarını kontrol altına almak diğer taraftan denetimleri sıklaştırarak vatandaşımızın kaliteli ve ekonomik ürüne ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Kahramanmaraş’ta Kuzu Eti 195 Liraya Indirildi
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