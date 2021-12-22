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Kahramanmaraş’ta piliç yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde broyler (etlik piliç) yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği verildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta piliç yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği

Kahramanmaraş’ta piliç yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde broyler (etlik piliç) yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği verildiğini duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
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Ülke genelinde sadece aralarında Kahramanmaraş’ın da olduğu 6 ilde etlik piliç yetiştiriciliğine hibe desteği verildiği belirtilen açıklamada, “Broyler yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon projelerine yüzde 50 hibe desteği verilmekte olup, başvuruları kabul edilmektedir.

Sektörün öncülerinden olan bir firma tarafından ilimizde kurulacak olan entegre etlik piliç tesisinin, yatırım yeri alımı ile ilgili işlemlerinin bitme noktasına gelmesi, diğer firmaların da yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması yönündeki ilimizde sürdürdükleri faaliyetler de göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda broyler yetiştiriciliğinin önemli bir sektör haline geleceği öngörülmektedir” denildi.

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon 500 bin liranın yüzde 50’sine hibe desteği verildiği kaydedilen açıklamada; başvuruların 31 Ocak 2022’de sona ereceği hatırlatıldı.

 

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Kahramanmaraş’ta Piliç Yetiştiriciliğine Yüzde 50 Hibe Desteği
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