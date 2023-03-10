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Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır

Ballıca Mahallesi’ne inşa edilen prefabrik çarşıda çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. 7 iş yerini kapsayan çarşıda esnaflar kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır

Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır

Ballıca Mahallesi’ne inşa edilen prefabrik çarşıda çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. 7 iş yerini kapsayan çarşıda esnaflar kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

10 Mart 2023 Cuma 10:57

Şehrin ihya ve inşası, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi noktasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerin de katkılarıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ticari hayatın canlandırılması, esnafların faaliyetlerini sürdürebilmesi için de şehir genelinde prefabrik ve konteyner çarşı kurulumları sürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’ne inşa edilen ve 7 iş yerini içerisinde barındıran prefabrik çarşıda çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Kısa süre içerisinde esnafların da prefabrik iş yerlerine taşınmasıyla birlikte bölgede ticari faaliyetler tekrar canlanacak.

Bin 75 İş Yeri İnşa Edilecek

Şehirde ticari hayatın canlandırılması noktasında gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımız ve gönüllülerimizle birlikte şehrimizin ihya ve inşası noktasında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ticari hayatın canlandırılması noktasında da şehir genelinde konteyner ve prefabrik çarşı kurulumlarımız sürüyor. Bakanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimize toplamda 23 adet konteyner ve prefabrik çarşı inşa ediyoruz. Toplamda bin 75 iş yerini içerisinde barındıran bu çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerini sürdürme imkânı bulacak. İnşa edilen iş yerleri, dükkânı yıkılan ve ağır hasarlı olan esnaflarımız arasında kura çekimi yapılarak teslim edilecek” dedi.

Esnafımıza Hayırlı Olsun

İnşası tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Ballıca Prefabrik Çarşı’nın da hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Ballıca Mahallemize inşa edilen prefabrik çarşı da tamamlanarak hazır hale getirildi. Esnafımız bölgeye inşa edilen 7 iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdürebilecek. Esnafımıza hayırlı olsun. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Bu zorlu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır
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