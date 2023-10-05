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Kahramanmaraş’ta şehir hastanesi için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş'ta 5 bölgeye yapılacak Şehir hastanesi için ilk kazma vuruldu.

Kahramanmaraş’ta şehir hastanesi için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş’ta şehir hastanesi için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş'ta 5 bölgeye yapılacak Şehir hastanesi için ilk kazma vuruldu.

05 Ekim 2023 Perşembe 15:38

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Kahramanmaraş’ta sağlık hizmeti sunan hastanelerde de hasarlar meydana gelmiş olup bazı sağlık tesisleri tamamen bazıları ise kısmen hizmet veremez duruma gelmişti.

Hasarlı sağlık tesislerinin yeniden inşası sürecinde Kahramanmaraş’ta yapılacak sağlık tesislerinin planlamaları yapılmış olup ihale ve yapım süreçleri başlamış durumda.

KAHRAMANMARAŞ’A 5 YENİ HASTANE VE İLAVE 2000 YATAK KAPASİTESİ

6 Şubatta yaşanan depremde Kahramanmaraş’ta büyük hasarlar meydana gelmiş olup sağlık tesislerinin de bazılarında hasarlar ortaya çıkmıştı. Hasar alan binalarda sunulan sağlık hizmetleri ek hizmet binaları, diğer sağlık tesislerine ait binalar, konteyner binalar ve sahra sağlık birimlerinde sunulmaya devam ettirilmişti. Gelinen noktada Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş’ta +2000 yatak kapasiteli 5 yeni hastane yapılması planlanarak ihale süreçleri başlatılmıştı.

400 YATAKLI ACİL DURUM HASTANESİ

İlk etapta il merkezindeki sağlık hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek, artan sağlık hizmeti ihtiyacına hızlı çözüm üretebilmek amacıyla 400 Yatak Kapasiteli Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesinin planlaması yapılmıştı. Kahramanmaraş’ın batısını Adana Yoluna bağlayan kavşakta, yaklaşık 95 dekar alan üzerine, çelik yapı formunda, yatay mimari özelliğinde 400 yatak kapasiteli, 70 poliklinik odasının yer aldığı, 12 tam donanımlı ameliyathaneye sahip ve 80 yoğun bakım yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi 2024 yılı içerisinde sağlık hizmeti sunmaya başlayacaktır.

1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Acil durum hastanesine müteakip il merkezinde Kahramanmaraş’ın önümüzdeki yıllardaki artan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 1000 yataklı bir Şehir Hastanesi yapılacaktı. Onikişubat İlçesi Önsen bölgesinde 300 dekar arazi üzerinde, 1000 yataklı, 272 poliklinik odalı, 30 tam donanımlı ameliyathaneli, 246 yoğun bakım yatağına sahip en son teknolojiyle donatılmış modern bir Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığınca proje çalışmalarına başlanılmıştır. Şehir hastanesinin yapılmasıyla birlikte Kahramanmaraş A1 rol grubuna sahip ileti tıp tedavilerinin sunulduğu bir Şehir Hastanesine kavuşarak önemli bir sağlık merkezi haline gelecekti.

400 YATAKLI FERHUŞ SAĞLIK KOMPLEKSİ

Ayrıca Ferhuş bölgesinde mevcut Necip Fazıl Şehir Hastanesi arsası üzerinde inşaatı devam eden ve 2024 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan deprem izolatörlü toplamda 400 yataklı ana bina ile çelik konstrüksiyondan yapılacak ek binaların yer aldığı Ferhuş Sağlık Kompleksi de hızla ilerlemektedir. Sağlık Kompleksinde yer alacak ana binada 400 yatak, 90 poliklinik, 15 ameliyathane ve 92 yoğun bakım yatağı, ayrıca buna ilave olarak hemen yanında çelik mimaride 15 poliklinik odası, 2 KVC ameliyathanesi, 3 anjiyo birimi ve 28 yoğun bakım yatağına sahip bir ek binanın da devreye alınarak Kalp Damar Cerrahi merkezi niteliğinde çalışacak olup, ek bina içerisinde kapsamlı bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Üniteside bulunacak.

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