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Kahramanmaraş’ta Tarhana Üretimi Rekor Kırdı

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlere başı çeken tarhana, bu yıl 30 bin tonla üretimle rekor kırdı.

Kahramanmaraş’ta Tarhana Üretimi Rekor Kırdı

Kahramanmaraş’ta Tarhana Üretimi Rekor Kırdı

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlere başı çeken tarhana, bu yıl 30 bin tonla üretimle rekor kırdı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 15:25

İnceliği, damaktaki tadı ve kendine özgü rehası ile üretilen tarhana özellikle çocuklar ve inceliği sebebiyle yaşlılar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Aroması, katkı maddesi kullanılmadan yoğurt, dövme, su ve baharatların karışımıyla hazırlanarak önce çiğ adı verilen sergilere, ardından da güneşte bir gün kurumaya bırakılan tarhana farkı çeşitleriyle yurt dışına ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 150 işletmecisi bulunan tarhananın kilosu ortalama 70 liradan satışa sunuluyor.

Tarhana üreticilerinden Memduha Simsar, “2022 yılının son günlerine geldik fakat üretime devam ediyoruz. Maraş tarhanası çeşitlerine yurt içi balta olmak üzere yurt dışından yoğun ilgi var. Bu nedenle siparişleri tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:43
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Kahramanmaraş’ta Tarhana Üretimi Rekor Kırdı
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