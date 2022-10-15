Kahramanmaraş’ta Tarhana Üretimi Rekor Kırdı

İnceliği, damaktaki tadı ve kendine özgü rehası ile üretilen tarhana özellikle çocuklar ve inceliği sebebiyle yaşlılar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Aroması, katkı maddesi kullanılmadan yoğurt, dövme, su ve baharatların karışımıyla hazırlanarak önce çiğ adı verilen sergilere, ardından da güneşte bir gün kurumaya bırakılan tarhana farkı çeşitleriyle yurt dışına ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 150 işletmecisi bulunan tarhananın kilosu ortalama 70 liradan satışa sunuluyor.

Tarhana üreticilerinden Memduha Simsar, “2022 yılının son günlerine geldik fakat üretime devam ediyoruz. Maraş tarhanası çeşitlerine yurt içi balta olmak üzere yurt dışından yoğun ilgi var. Bu nedenle siparişleri tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.