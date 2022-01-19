Kahramanmaraş’ta zam yapmak için akaryakıt satılmadı iddiası

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü dün gece motorin zammı öncesi aracına yakıt almak için akaryakıt istasyona geldi. Dün gece yaşanan olayda, zamdan dakikalar önce petrol istasyonunun çalışanları çeşitli bahanelerle akaryakıt satışını durdurarak vatandaşlara yakıt satmayarak zam saatini bekledi.

Pompaya yanaşmasına rağmen bir süre bekleyen vatandaş, yaşanan gecikmeyle ilgili bilgi almak istedi.

İstasyon çalışanı tarafından ‘Z’ raporu gerekçe gösterilerek bekletildiğini öğrenen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Aldığı cevapla yapılan uygulamaya tepki gösteren vatandaş, bekleme süresi sonunda saat 23.55’te litre fiyatı 13.93 TL olan motorin fiyatı, saat 00.00’de zamlı tarife olan 14,42 TL’den yakıt almak zorunda bırakıldığını iddia etti.