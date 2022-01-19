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Kahramanmaraş’ta zam yapmak için akaryakıt satılmadı iddiası

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giden sürücü, ‘Z’ raporu gerekçe gösterildiğini iddia ederek, zamlı tarifeden satış yapıldığını öne sürdü.

Kahramanmaraş’ta zam yapmak için akaryakıt satılmadı iddiası

Kahramanmaraş’ta zam yapmak için akaryakıt satılmadı iddiası

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giden sürücü, ‘Z’ raporu gerekçe gösterildiğini iddia ederek, zamlı tarifeden satış yapıldığını öne sürdü.

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:44
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Edinilen bilgiye göre, bir sürücü dün gece motorin zammı öncesi aracına yakıt almak için akaryakıt istasyona geldi. Dün gece yaşanan olayda, zamdan dakikalar önce petrol istasyonunun çalışanları çeşitli bahanelerle akaryakıt satışını durdurarak vatandaşlara yakıt satmayarak zam saatini bekledi.  

Pompaya yanaşmasına rağmen bir süre bekleyen vatandaş, yaşanan gecikmeyle ilgili bilgi almak istedi.

İstasyon çalışanı tarafından ‘Z’ raporu gerekçe gösterilerek bekletildiğini öğrenen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Aldığı cevapla yapılan uygulamaya tepki gösteren vatandaş, bekleme süresi sonunda saat 23.55’te litre fiyatı 13.93 TL olan motorin fiyatı, saat 00.00’de zamlı tarife olan 14,42 TL’den yakıt almak zorunda bırakıldığını iddia etti.

Son Güncelleme: 19.01.2022 16:47
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