KGM'den Kahramanmaraş-Göksun yoluna ilişkin açıklama

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yolun hem ülke hem de bulunduğu bölge ekonomisi açısından önemine işaret edildi.

Yolun 64,1 kilometre uzunluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen yolun kapsamında 2x16 bin 451 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor. Bölünmüş yol standardındaki proje ile kuzey-güney akslarında yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlayan güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Trafik kazaları ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Ayrıca, Kayseri - Kahramanmaraş - Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olan proje, transit trafik ve turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sundu."

- "Edebiyat yolu"

Daha önce 80 kilometre olan güzergahın, yeni yolun yapılmasıyla, 15,9 kilometre kısalarak 64,1 kilometreye düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"80 dakika olan seyahat süresi 39 dakika azalarak 41 dakikaya düştü. Zamandan 199 milyon lira, akaryakıttan 137 milyon lira olmak üzere yıllık 336 milyon lira tasarruf edildi. Karbon salınımı da 27 bin 756 ton azaltıldı. Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere şair, yazar, edebiyatçı, düşünür, halk ozanı Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verilmesi nedeniyle aynı zamanda yol 'Edebiyat Yolu' olarak da biliniyor."