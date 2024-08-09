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Kira Sözleşmeleri E-Devlet’ten Yapılacak

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Artık kira sözleşmeleri E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. Sektör temsilcileri, bu yeni uygulama ile kira gelir vergisinde yaşanan vergi kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını söyledi.

Kira Sözleşmeleri E-Devlet’ten Yapılacak

Kira Sözleşmeleri E-Devlet’ten Yapılacak

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Artık kira sözleşmeleri E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. Sektör temsilcileri, bu yeni uygulama ile kira gelir vergisinde yaşanan vergi kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını söyledi.

09 Ağustos 2024 Cuma 14:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarında yeni dönemin başladığını söyleyerek yılsonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağını ifade etti. Yeni uygulama ile ilgili Milli Gazete’ye konuşan sektör temsilcileri, uygulamanın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısından yapılması çağrısını birçok defa dile getirdiklerini aktaran sektör temsilcileri, birçok ev sahibinin Kira Gelir Vergisi Beyannamesi’ni vergi dairelerine vermediğini vurgulayarak, “Bu alınan karar ile artık bunların önüne geçilecek” denildi.

VERGİDE KAYIP VE KAÇAKLAR ÖNLENEBİLECEK

Çağa uygun yapılan bu düzenlemeler ile vergilerdeki kayıp ve kaçaklar ile etkin mücadele edileceğini de belirten sektör temsilcileri, “Mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı sağlanacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenlerin, yanlış beyanda bulunanların veya hiç beyanda bulunmayanların ortaya çıkarılması kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kira Sözleşmeleri E-Devlet’ten Yapılacak
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