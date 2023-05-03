KMTSO 6. Olağan meclis toplantısı yapıldı!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen veneden olduğu yıkım ile kaybettiğimiz canlar nedeniyle ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası ağır hasar alan Kahramanmaraş ekonomisini ayağa kaldırmak adına yoğun mesai harcayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 6. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısalkatıldı. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’nun Ankara’da olması sebebiyle katılamadığı toplantıda Nisan ayının faaliyetleriyle ilgili sunumunu KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer yaptı.

Gümüşer’in ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, Çınarlı bölgesine kurulması planlanan Yeni Sanayi Siteleri ile ilgili sunum yaparken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal ise sanayideki hasarlı yapıların durumu ve izlenilecek yol haritası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



ÖKSÜZ: DEPREM SONRASI ODAMIZIN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI OLDU

Toplantıda konuşan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, şunları söyledi: “Depremden sonra odamızın Kahramanmaraş ekonomisiyle ilgili çok önemli çalışmaları oldu. Birçok bakanımız, bakan yardımcımız geldi. Kendilerine sanayicilerimizin, esnafımızın problemlerini anlattık. Çünkü bu şehir birden bire bir yıkıma uğradı ve herkese büyük faturalar çıktı. Birden bire ağır bir fatura ile karşılaşan sanayicimize can suyu verilmesi gerekir. Kahramanmaraş’ın krediye ulaşması için ısrar ediyoruz. Bu gerçekten büyük bir ihtiyaç. Sanayi tesislerimizde ciddi sıkıntılar var. 6. Bölge teşvikleri ilimizin cazibe merkezi olması yönünde faydalı.”

GÜMÜŞER: NİSAN AYI İHRACATIMIZDA GERİLEME VAR

Depremden kaynaklı olarak Nisan ayı ihracatında gerileme olduğunu belirten KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Nisan ayı ihracatımızda maalesef bir gerileme var. Bu gerileme deprem kaynaklı. İhracatımız yüzde 40 oranında geriledi. En önemli gerileme ise tekstil sektöründe yaşandı. Nisan ayında toplamda 80 milyon dolar ihracatımız var. Bu ihracatımız geçen yılın Nisan ayında 132 milyon dolardı. 4 aylık ihracat rakamımız ise 318 milyon dolar. Geçen yıl ilk 4 ay 533 milyon dolardı. Türkiye ihracatı da aynı şekilde depremden kaynaklı sebeplerden dolayı yüzde 17 oranında geriledi ve 19.3 milyar dolar oldu.

“ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI VE İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ ANKARA’YA AKTARDIK”

Oda olarak depremin ilk gününden bu yana hem kendi şirketlerimizdeki yaralarımızı sarmak hem de üyelerimizin sorunlarına çözüm sunmak amacıyla bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Aynı zamanda bürokrasiden gelen bakanlarımız, bakan yardımcılarımızla çeşitli toplantılar yaptık. Elimizden geldiğince şehrimizin sorunlarını ve alınması gereken destekleri Ankara’ya aktardık. Bu taleplerimizden bazıları gerçekleşti bazıları ise henüz gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyen taleplerimiz için temaslarımız devam etmektedir.

“HASARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İL KAHRAMANMARAŞ”

Kahramanmaraş’ta toplam 500 tane büyük, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmesi var. 13 bin dolaylarında da mikro esnaf var. Kahramanmaraş’taki mikro esnaf sayısı oldukça fazla ve depremden etkilenen illerdeki zarar boyutuna baktığımızda Kahramanmaraş, hem odamızın yaptığı çalışmalar hem de Cumhurbaşkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalara göre hasarın en yüksek olduğu il konumundadır. Kahramanmaraş’ta toplam 3 milyar dolar zarar var. Bu sadece sanayideki zarar.



“ESNAFIMIZIN YARALARINI SARMAK ADINA ÇALIŞIYORUZ”

Aynı zamanda şehrimizdeki istihdam kaybı da çok yüksek. Kahramanmaraş’ta 250 bin aktif çalışandan 113 bini maalesef deprem sebebiyle başka şehirlere göç etmek durumunda kaldı ve büyük bir iş gücü açığı ile karşı karşıyayız. Kahramanmaraş’taki küçük esnafın yaralarını sarabilmek adına bir dizi çalışmalar içerisine girdik. Bu amaçla Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, (EBRD)Birleşmiş Milletler Gelişim Programı (UNDP) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)ile önemli temaslar kurduk. Özellikle EBRD ile önemli ölçüde yol aldık. Çünkü EBRD’nin düzenlemiş olduğu Donörler Konferansı’nda deprem bölgesine toplam 7 milyar Euro bağış toplandı. KMTSO olarak toplanan bağış rakamından bir kısmını doğrudan hibe yoluyla mikro esnafımız ve kadın girişimcilerimize aktarmak için sistematik bir çalışma başlattık. Bu noktada ilk olumlu dönüşler gelmeye başladı.Normalde EBRD’nin makine ve teçhizat alımına yönelik hibe programı yok ama bunu programlarına dahil etmeye çalışıyoruz.

“ESNAFA 10 BİN EURO’YA KADAR DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ”

EBRD tarafından henüz 3 gün önce onaylanan başvurumuza göre şehrimizden danışmanlık hizmeti alacak olan ve işlerini ilerletmek isteyen esnafımız 10 bin Euro’ya kadar danışmanlık hizmetlerini ücretsiz alabilecek. Bu programa cirosu 50 milyon Euro’ya kadar olan işletmeler girebiliyor. Buradaki danışmanlık hizmetlerinin içerisinde özellikle Pazar performansını genişletecek, yönetim verimliliğini artıracak, maliyet düşürücü, kalite yönetimi ve belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri kapsanacak. Örnek vermek gerekirse; diyelim ki Kahramanmaraş’ta yaşıyorsunuz ve işinizi geliştirmek istiyorsunuz ve bir bilgisayar programına ihtiyacınız var. Bununla alakalı ödeyeceğiniz bedeli EBRD 10 Euro’ya kadar ücretsiz olarak karşılıyor.”