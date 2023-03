KMTSO Başkanı Buluntu, Kahramanmaraş Depremden Çok Fazla Yara Ve Hasar Almış Bir Şehir

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen veneden olduğu yıkım ilekaybettiğimiz canlar nedeniyle ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası ağır hasar alan Kahramanmaraş ekonomisini ayağa kaldırmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Mustafa Buluntu öncülüğündeki Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 5. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra AFAD Müdürü Ahmet Güngör, KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Celal Altuntaş da katıldı. Deprem sonrası yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mart ayında gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar özelinde üyelere sunum yaptı.



ÖKSÜZ: GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ

Kipaş Holding Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, devletin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Güç birliği yapmaları gerektiğini söyleyen Öksüz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Devletin desteğine ihtiyacımız var. Bunu her yerde her toplantı da dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’a ziyaretinde de konuyu bir mektupla dile getirdim. Herkes işini gücünü güzel bir şekilde planlamalı. Verimsiz işletmelerin üzerine gitmeyin ve daha fazla yatırım yapmayın. Her zaman çok önem verdiğim bir konu var. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Elimizdeki sermayeleri birleştirmeliyiz.

“MODERN BİR ŞEHİR KURMAMIZ LAZIM”

Öte yandan ilçe bazında teşvik verilsin istedik ve bu da kabul gördü. Çünkü bölgeyi fazla büyük tuttuğunuz zaman hem devlete çıkan fatura büyüyecek hem de bu faturanın esas mağdur olmuş yerlere düşen pay azalacak. Krediye ihtiyaç var. Bunun için bakan yardımcımızla görüştük. Diğer taraftan bir göç sorunumuz var. Vatandaşlarımız geri dönmek istese büyük bir barınma ihtiyacı var. Acilen bizlerde kendi imkânlarımızla konteynerler yapmaya başladık. Bir de tabii şehrin geleceği var. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi gibi büyük caddeler neredeyse boşaldı. Buraları bizim tekrar şehir merkezi yapmamız lazım. Yeni imar planında şehir merkezi olan yerlere depreme dayanıklı iş merkezleri yapmamız gerekiyor. Modern bir şehir kurmamız lazım.”

BULUNTU:KAHRAMANMARAŞ DEPREMDEN ÇOK FAZLA YARA VE HASAR ALMIŞ BİR ŞEHİR

Öksüz’ün konuşmaları sonrası kürsüye gelen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yaptığı sunumda şu sözlere yer verdi: “Kahramanmaraş depremden çok fazla yara ve hasar almış bir şehir. Kahramanmaraş’ı diğer şehirlerden ayıran özelliği sanayi kenti olması. Hafta sonu Adıyaman, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızla istişare ettik. Hatay’da bina olarak çok fazla yıkım var ama sanayi olarak yok. Adıyaman da aynı şekilde. Aramızdaki istişareler neticesinde şuna karar verdik; Kahramanmaraş’taki ekonomik büyüklük tüm vilayetlerden çok daha fazla. Kahramanmaraş’ta sanayi tesislerimiz, iplik makinelerimiz ve diğer birçok tesisimiz ciddi hasarlar aldı.



“AĞIR HASARLI VE YIKIMI YAPILACAK 900 ADET SANAYİ TESİSİ VE KURULUŞ VAR”

Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu bir değerlendirme raporu var. Bu raporda Türkiye ekonomisinin yüzde 10’u etkilenmiş durumda olduğu gözüküyor. Tüm üyelerimize mail attık. 1786 şirketimizden dönüş geldi. Bu şirketlerden gelen mail üzerine ağır hasarlı ve yıkımı yapılacak 900 adet sanayi tesisi ve kuruluş var. Az hasarlı 534 adet, orta hasarlı 242, hasarsız 56, daha kontrole gelinmeyen 54 adet işletme mevcut. Bu verileri biz ilgili kurumlarımıza ulaştırdık.

“KAHRAMANMARAŞ’IN İHRACATINDA YAKLAŞIK YÜZDE 60 DÜŞÜŞ VAR”

Şubat ayındaki ihracat rakamlarına baktığınız zaman Kahramanmaraş’ın ihracatında yaklaşık yüzde 60 düşüş var. Toplamda da diğer illerle beraber yüzde 42 düşüş var. Ödenen çeke bakarsak 2.3 milyar TL çek ödenmiş ama şubat ayında 729 milyon TL çek ödenmiş. Gördüğünüz gibi yüzde 70 oranında çek ödeme kabiliyetimizi kaybetmişiz.

“ŞEHRİMİZİN VE İŞ DÜNYAMIZIN SORUN VE TALEPLERİNİ İLETTİK”

Depremin ilk gününden itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile tüm üyelerimizle beraber koordineli bir şekilde çalıştık. TOBB Başkanımız ve İçişleri Bakanımızla toplantılar yaptık. OSB Başkanlarımızla nasıl bir reaksiyon alalım diye çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Basında birçok ulusal kanalda şehrimizin ve iş dünyamızın durumuyla alakalı röportajlar yaptık. İş dünyasından gelen talepleri objektif bir şekilde değerlendirdik ve canlı yayında da bunları söyledik.

“YÜZLERCE HEYETLE GÖRÜŞTÜK, SAYISIZ TOPLANTILAR YAPTIK”

Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere iş dünyamızla bir araya geldik ve ortak taleplerimizi belirleyip kendilerine ilettik. Gördüğünüz gibi yüzlerce heyetle görüştük. Sayısız toplantılar yaptık.Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili bir takım çalışmalar oldu ve yapılan çalışmalar neticesinde yerinde çözüm noktasında başarı elde ettik. Küçük Sanayi Sitemizde 2 kooperatifimiz var. Şu an o 2 kooperatifin biliyorsunuz ki kredi borçları vardı. Kooperatiflerimiz Sanayi Bakanlığıyla bir yol haritası belirledi ve bir çözüme kavuşturuldu.



“SAVUNMA SANAYİİ KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİMSEL FAALİYETE BAŞLIYOR”

Tusaş heyeti ziyaretimize geldi. Kahramanmaraş’a savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. Savunma Sanayii Kahramanmaraş’ta üretimsel faaliyete başlıyor. Protokoller imzalandı. Kısa sürede de faaliyete geçecek. Aynı zamanda İstiklal Üniversitemizde savunma sanayiyle ilgili meslek yüksekokulu kuracak. Bu kentimiz için çok ciddi bir fırsat.



“ILS CİHAZI İÇİN İHALE YAPILDI”

Gerçekleşen taleplerimiz ile ilgili de bilgilendirmek istiyorum. Deprem bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresi 3 yıl uzatıldı. İdata ile görüşmeler yaptık ve bunun neticesinde Almanya/Schengen vizesi için başvuruları artık Kahramanmaraş’tan yapabiliyorsunuz. ILS cihazıyla ilgili önemli gelişmeler oldu. Cihazla alakalı ihale yapıldı. 2 ay içerisinde cihazın kurumu tamamlanacak.



“KMTSO OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ”

İş dünyası ayağa kalkmazsa bu şehir ayağa kalkmaz. Bunu her ortamda dile getiriyorum. Bu bizim vicdani sorumluluğumuz. Eğer kısa zamanda destekler verilmezse kaybedebileceğimiz çok şirketimiz var. Biz KMTSO olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz.”