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KMTSO Başkanı Buluntu, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Deprem felaketinin yaşandığı Şubat ayından bu yana iki aylık seyirde Kahramanmaraş ihracatında üst üste düşüş yaşandığını ve açıklanan Mart ayı verilerine göre ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 azaldığını belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu,bölgenin üretim, ihracat, istihdam ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için teşvik ve desteklerin artırılması gerektiği söyledi.

KMTSO Başkanı Buluntu, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KMTSO Başkanı Buluntu, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Deprem felaketinin yaşandığı Şubat ayından bu yana iki aylık seyirde Kahramanmaraş ihracatında üst üste düşüş yaşandığını ve açıklanan Mart ayı verilerine göre ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 azaldığını belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu,bölgenin üretim, ihracat, istihdam ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için teşvik ve desteklerin artırılması gerektiği söyledi.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:21

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası ağır hasar alan kent sanayi ve ticaret tesislerinin yeniden ayağa kaldırılması noktasında hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek, çalışmalarını aralıksız sürdüren KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, TİM tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin üretim üssü Kahramanmaraş’ın ihracat oranlarında deprem sonrası gerilediğini ve kent ihracatının 2023 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %51 azalarak 149.9 milyon $’dan 73.1 milyon $’a düştüğünü kaydeden Buluntu, Kahramanmaraş’ın Ocak-Mart 2023 döneminde 238.5 milyon dolar ihracatla ihracatçı iller sıralamasında 22. sırada yer aldığını aktardı.

MART AYINDA KAHRAMANMARAŞ’TAN 78 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI
Mart ayında Kahramanmaraş’tan 78 bölgeye ihracat yapıldığını söyleyen Buluntu, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Şubat ayında Tekstil ve Hammaddeleri ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %52 azalarak 45.7 milyon dolar oldu. Demir ve demirdışı metaller (Metal Mutfak Eşyaları) ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %49 azalarak, 10.9 milyon dolara düştü. Mart ayında çimento ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %397 arttı.Kahramanmaraş’ın Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler İtalya, Almanya, Bangladeş, Mısır oldu. Ocak-Mart döneminde en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeye ihracatta ortalama %18 düşüş yaşandı. Mart ayında Kahramanmaraş’tan 78 ülke/bölgeye ihracat yapıldı.


DEPREM BÖLGESİ İHRACATINDA YÜZDE 18 DÜŞÜŞ OLDU
Deprem bölgesi ihracatında Mart ayı ortalama düşüş %18 oldu.Mart ayında Osmaniye, Elazığ ve Kahramanmaraş en yüksek oranda düşüş yaşayan iller oldular.Ocak-Mart döneminde en fazla düşüş yaşayan iller ise Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş oldu.Ocak – Mart döneminde 11 il ihracatında önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti.”

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİİLGİLİ MERCİİLERE İLETİLİYOR
Bölgenin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinin yer aldığı Kahramanmaraş’ın yaralarının sarılması, hasarın onarılması, rekabet gücünün artması, sosyal ve ekonomik anlamda devamlılığının sağlanabilmesi için iş dünyasından gelen taleplerin ilgili mercilere iletildiğini ifade eden Buluntu, mevcut durum göz önünde bulundurularak, çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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KMTSO Başkanı BuluntuMart Ayı Ihracat Rakamlarını Değerlendirdi
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