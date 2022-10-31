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Küçük Sanayi Sitesinde Üretim Yapan Esnafa Müjde

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Buluntu Küçük Sanayi Sitesinde küçük imkânlarla büyük başarı hikayeleri yazan esnafa Esnaf Odaları ve Sanayi Kooperatifi ile birlikte el ele vererek önderlik yapacaklarını, OSB’lerden sektörlerine göre yer tahsisinde bulunup önünü açacaklarını söyledi.

Küçük Sanayi Sitesinde Üretim Yapan Esnafa Müjde

Küçük Sanayi Sitesinde Üretim Yapan Esnafa Müjde

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Buluntu Küçük Sanayi Sitesinde küçük imkânlarla büyük başarı hikayeleri yazan esnafa Esnaf Odaları ve Sanayi Kooperatifi ile birlikte el ele vererek önderlik yapacaklarını, OSB’lerden sektörlerine göre yer tahsisinde bulunup önünü açacaklarını söyledi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 18:23

Kahramanmaraş’ta rafa kalkan Kızkapanlı Organize Sanayi Bölgesini yatırımcılara açmak için yapacağı çalışmayı üyelerine duyuran KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu Küçük Sanayi Sitesindeki esnaf için de önemli projelere imza atacaklarını dile getirdi. Tekstil İhtisas OSB’nun kurulduğunu ve küçük bir istimlak sorununun ardından altyapı çalışmalarının başlayacağını aktarak Başkan Adayı İşinsanı Buluntu; “Küçük Sanayi sitemizde çok küçük alanlarda üretim yapan, yapmaya çalışan onlarca, yüzlerce esnafımız var. Hepsi kabuğunu kırıp marka olma yolunda, üretimlerini artırma hedefinde çalışıyorlar. Hepsinin birer Anadolu kaplanı olması için hiçbir engel yok.

Bu zamana kadar hiçbir şekilde dokunulmamış, görmezden gelinmiş bu kardeşlerimizin hepsini ülke ekonomisine katma değer oluşturmak için önderlik yapacağız, önlerinin açılması için her asli görevimizi yapacağız. Bugün Küçük Sanayi Sitesinde 300-400 metrekare alanlarda üretim yapmaya çalışan esnaflarımızı OSB’lere taşıyacağız. Bunu yapmakta çok kolay, hepsine gerektiği değeri verip ilerlemelerini, üretimlerini artırmalarını sağlayacağız.

Tekstil İhtisas OSB kuruldu ve yatırımcısıyla buluşmak üzere. Tekstil İhtisas OSB’nin yanında hemen 18.500 dönümlük bir alan var. Uzun zamandır bu alanın da OSB alanı olması için çalışma yapılıyor ve sona yaklaştık. Küçük Sanayi esnafımızı gezerken; 300-400 metrekarede üretim yapan esnafımızın daha büyük yer talepleri var, kendilerine bu konuda önderlik yapılmasını istiyor. Tabiki hepsinin esnaf odaları var, başkan ve yönetimleri var ama onlar KMTSO’yu bir ağabey gibi görüp kendilerine bu konuda önderlik yapılmasını talep ediyor.

Biz bu konuda ihtiyacı olan tüm arkadaşlarımızı esnaf odalarımızla birlikte toplayacağız. Bin dönüm, bir sektöre, iki bin dönüm bir sektöre, üç bin dönem bir sektöre yer neden verilmesin. 5 bin 6 bin dönüm neden verilmesin. Tomsuklu’daki 18 bin 500 dönümlük alan karma OSB ilan ettirirsek her sektöre yatırım imkanı açılmış olur. Kentin yatırım alan sıkıntısını uzun vadede çözmüş oluruz. Bakın Kızkapanlı OSB alanı 5 yıl önce bitmiş ve ilan edilmeyi bekliyor. Biz çalışarak bu sorunların üstesinden geliriz.

OSB’DE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLER İHRAÇ OLAMAYAAK

Belirttiğim alanda esnafımız bin metrekare, 10 bin metrekare veya daha fazla alan verebiliriz. Yeterki üretimini yapsın işini büyütsün ihracatın yapsın. Kıymetli kardeşlerim yarın herkes ihracat yapabilir, üretim yapabilir, OSB’lerde üretilmeyen ürünleri yakın gelecekte Avrupa istemeyecek konusu gündemde. Yani OSB dışında üretilen ürünler Avrupa’ya ihraç olamayacak. Bu herkese söylenmiyor, ben buradan deklare ediyorum, esnafımıza büyümesi için önderlik yapacağız ve yer tahsisinde bulunacağız.”

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Küçük Sanayi Sitesinde Üretim Yapan Esnafa Müjde
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