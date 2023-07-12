Mehmet Beşen: “Mücbir Sebepten Dolayı Vergiler Taksitlendirilmeli”

Maraş’ına Sahip Çık Hareketi, 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı açıklamalarla şehrin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bünyesinde bulunan STK Başkanları tarafından teknik konularda açıklama yapıldı.

KMTSO Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, “15 Ağustos’ta tüm vergi mükellefleri beyannamelerini verecek akabinde 30 Ağustos günü gelir ve kurumlar vergilerinin iki taksitini birden yatıracaklardır. Mücbir sebepten dolayı vergiler taksitlendirilmeli.” dedi.

Beşen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey, deprem bölgelerine ziyaret kapsamında bugün Kahramanmaraş’ta STK temsilcileri ve İş insanları ile Ramada Otel’de bir araya geldi. Şehrimizin ve esnafımızın sorunları için söz alarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şu konuları arz etme fırsatım oldu; 6 Şubat depreminde on binlerce konutun yanında binlerce esnafımızın işyerleri enkaz altında kalarak çarşı merkezimiz yok olmuş durumdadır, zor durumda olan esnaflarımız devletimizin imkanları ile oluşturulan konteyner çarşılarda kıt kanaat iş yapmaya çalışmaktadır.

Devletimiz deprem ile birlikte bölgeyi 30 Ağustos 2023 tarihine kadar her türlü mali konular için mücbir sebep ilan etmişti. Şimdi ise 15 Ağustos’ta tüm vergi mükellefleri beyannamelerini verecek akabinde 30 Ağustos günü gelir ve kurumlar vergilerinin iki taksitini birden yatıracaklardır. Bu sürecin esnafımızı çok zorlayacağını çözüm olarak, ya mücbir sebebin uzatılmasını ya da Ağustos ayında ödenek vergilerin taksitler halinde ödenmesi için mevzuat değişikliğinin yapılmasının önemini ifade ettim, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konuyu tamamen müspet bir yaklaşım göstererek, bu konuyu Sayın Maliye Bakanımız ile görüşeceğini belirtti. Yine bir diğer konu olarak, orta hasarlı binaların durumunun netleşmesi için Bakanlık yönetmeliğinin acil bir şekilde yayımlanmasını, aksi halde şehirde binlerce bu şekilde bina olduğunu performans analizi, güçlendirme projesi onayı ve inşa süresi göz alındığında önümüzün kış olduğunu sürecin uzamasının büyük mağduriyetler oluşturacağını ifade ettim, yine Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu konu ile de yakından ilgileneceği, önümüzdeki sayılı günlerde gerekli yönetmeliğin çıkacağı müjdesini verdi."