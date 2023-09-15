Motorin ve Benzin rekor kırdı

Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda? Litre başına benzin ve motorin fiyatları kaç TL? Ayrıca dizel yakıtın fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 15 Eylül 2023 tarihinde geçerli olan akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.38 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17.35TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.13 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.61 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.45 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.23 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.55 TL