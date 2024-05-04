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MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Şerafettin Özkan, çağrıda bulundu

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özkan, Kahramanmaraş'ı etkileyen depremin ardından ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek vergi borçlarının 24 ay taksitlendirilmesi çağrısında bulundu.

MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Şerafettin Özkan, çağrıda bulundu

MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Şerafettin Özkan, çağrıda bulundu

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özkan, Kahramanmaraş'ı etkileyen depremin ardından ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek vergi borçlarının 24 ay taksitlendirilmesi çağrısında bulundu.

04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:30

Özkan, Kahramanmaraş'ın ekonomik ve sosyal dinamiklerini güçlendirmek amacıyla önemli bir rol üstlenen MÜSİAD'ın 6. Olağan Kongresi'nde başkanlığa seçilmesinin ardından yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, depremin Kahramanmaraş'a büyük zarar verdiğini vurgulayarak, hayatını kaybeden deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Depremin maddi, sosyal ve psikolojik zararlar yarattığını belirten Özkan, oluşan hasarların toplu çalışmalarla onarılmayı hedeflediklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın şeffaflığını ve kurumsallığını koruyacağını belirten Özkan, derneğin kamu yararına faaliyet gösteren geniş bir alanda etkin olduğunu söyledi.

Özkan, seçimlerin milletin iradesini yansıttığını belirterek, tüm belediye başkanlarına başarılar dilediğini ve işbirliği için randevular alacaklarını söyledi.

Ekonomik konular ve vergi borçları hakkında da konuşan Özkan, deprem nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve vergi borçlarının 24 ay taksitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayi yatırımlarının Kahramanmaraş için önemli olduğunu vurgulayarak, buna destek vereceklerini ifade etti.

Turizm ve ticaret potansiyeli hakkında konuşan Özkan, Kahramanmaraş'ın turizmde kendisini göstermesi gerektiğini belirterek, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkararak orta kesim sektörlerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

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