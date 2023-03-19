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Naci Görür'den deprem açıklaması! 10 seneden önce eski durumuna gelemez!

Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan son açıklama ile birlikte hem Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından hem de İstanbul depremi konusunda görüşüldü.

Naci Görür'den deprem açıklaması! 10 seneden önce eski durumuna gelemez!

Naci Görür'den deprem açıklaması! 10 seneden önce eski durumuna gelemez!

Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan son açıklama ile birlikte hem Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından hem de İstanbul depremi konusunda görüşüldü.

19 Mart 2023 Pazar 12:54

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gerçekleşen durumlar hakkında da açıklama geldi.

10 SENEDEN ÖNCE ESLİ DURUMA GELEMEZ!

Yapılan açıklamalarda yaşanan deprem felaketinin ardından durumun eski haline dönmesinin zaman alacağından bahseden Naci Görür, "Son parametre, ekonomi. Maraş ve Gaziantep, o bölgenin ekonomik bakımında kentleriydi. Bugün orada ekonominin çarkları durdu. Şu anda ekip kalmadı. Ekipmanın çoğu çalışmıyor.

Aynı zamanda üretimleri durdu. Bir şey üretemiyorlar. Stokları telef oldu. Pazarı kaybettiler. Dünya mal ister, seni fazla beklemez. Tahmin ediyorum 10 seneden önce Maraş, Gaziantep eski durumuna gelemez. 10 sene oh be gelebilirsiniz derseniz dünyayı kaybedersiniz. Hafızasından siler. O bölge çökerse halk mutsuz olur." şeklinde ifadelere yer verdi.

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Naci Görürden Deprem Açıklaması! 10 Seneden önce Eski Durumuna Gelemez!
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