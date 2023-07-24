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Otomobil fiyatları uçtu! 2 yılda yüzde 440 arttı..

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden son 2 yılda uygun fiyatlı otomobillere gelen zammı paylaştı

Otomobil fiyatları uçtu! 2 yılda yüzde 440 arttı..

Otomobil fiyatları uçtu! 2 yılda yüzde 440 arttı..

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden son 2 yılda uygun fiyatlı otomobillere gelen zammı paylaştı

24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:16

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı, Halkbank Eski Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaparak, otomobil fiyatlarındaki şaşırtıcı artışa dikkat çekti.

Babuşcu, söz konusu paylaşımında uygun fiyatlı otomobil markalarında son 2 yılda yaşanan artışın yüzde 276 ile yüzde 440 arasında değiştiği belirti

Listedeki otomobiller ve fiyatların değişimi şöyle şekillendi:

Dacia Sendero Temmuz 2021: 164.900 Temmuz 2023: 890.000 Artış oranı: Yüzde 440

Opel Corsa Temmuz 2021: 189.900 Temmuz 2023: 923.900 Artış oranı: Yüzde 387

Peuget 208 Temmuz 2021: 199.000 Temmuz 2023: 961.000 Artış oranı: Yüzde 383

Renault Clio Temmuz 2021: 169.900 Temmuz 2023: 817.000 Artış oranı: Yüzde 381

Kia Rio Temmuz 2021: 175.900 Temmuz 2023: 830.000 Artış oranı: Yüzde 372

Toyota Corolla Temmuz 2021: 220.200 Temmuz 2023: 995.950 Artış oranı: Yüzde 352

Fiat Egea Temmuz 2021: 159.900 Temmuz 2023: 712.710 Artış oranı: Yüzde 346

Seat İbiza Temmuz 2021: 177.000 Temmuz 2023: 783.000 Artış oranı: Yüzde 342

Hyundai i10 Temmuz 2021: 161.600 Temmuz 2023: 710.000 Artış oranı: Yüzde 339

Citroen C3 Temmuz 2021: 181.800 Temmuz 2023: 769.300 Artış oranı: Yüzde 323

Skoda Fabia Temmuz 2021: 209.300 Temmuz 2023: 864.300 Artış oranı: Yüzde 313

Volkswagen Polo Temmuz 2021: 216.200 Temmuz 2023: 812.600 Artış oranı: Yüzde 276

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Fiyatları Uçtu! 2 Yılda Yüzde 440 Arttı..
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