Pandemi Türkoğlu ekonomisini teğet geçti

Bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok alanda ekonomik çalkantılara neden oldu. Salgın nedeniyle bir çok ülke ve şehirlerde hayat durma noktasına gelirken, tarıma dayalı ekonomisiyle Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi salgından en az etkilenen ilçelerden oldu.

Bu süreçte üretimin hız kesmeden devam ettiğini bildiren Yetimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, hükümetin aldığı önlemler ve Türkoğlu halkının çalışkanlığı sayesinde pandeminin ilçe ekonomisini teğet geçtiğini belirtti.

İlçenin ekonomi nabzını değerlendiren Yetimoğlu, “Türkoğlu ekonomisi daha önce tarıma dayalıydı. İlçemizde yeni bir sanayileşme atılımı var. İlçemizde ana ekonomimiz tarıma dayalı, insanlarda pandemi döneminde üretimden vazgeçmedi. Aksine insanlarımız çalıştı, bir birlerine destek oldu, hükümetimizde aldığı tedbirlerle ekonomik açıdan az kayıp yaşayan bölgeler arasında olduk.” Dedi.

“TÜRKOĞLULU HEMŞERİLERİM KAHRAMANMARAŞ VE TÜRKİYE EKONOMİNSE OMUZ VERMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Bundan sonraki süreçte Türkoğlu halkının Kahramanmaraş ve Türkiye ekonominse omuz vermeyi sürdüreceğini ifade eden Yetimoğlu şunları kaydetti;

“Türkoğlu, geçmişten gelen tarihi ve günümüzdeki modern tarım ve sanayileşme atılımıyla milletine katma değer sunan ilçelerin başında geliyor. Kahramanmaraş’ımızın metropol ilçesinden biriyiz. Bu nedenle de pandemi bizi teğet geçti.

Yapılan bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere halkımız kurallara riayet etti, ilçemizde virüs salgını ileri düzeyde yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte Türkoğlulu hemşerilerim Kahramanmaraş ve Türkiye ekonominse omuz vermeye devam edecektir.”