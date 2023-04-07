Pizza restoran zincirinden Kahramanmaraşlı girişimcilere anlamlı destek!

Kuruluşunun 10. yılında şube sayısını 35’e çıkarmayı hedefleyen marka, Türkiye genelinde franchise modeliyle büyümesini sürdürüyor. Şirket olarak, depremden etkilenen 11 ilde açılacak şubelerden, herhangi bir franchise giriş bedeli talep etmeme kararı aldıklarını söyleyen Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gökmen, “Hem bünyemizde memleketi depremde zarar görmüş illerden olan personelin bu elim afette çok sayıda yakınını kayıp vermesi, hem de aile tarafımızdan Hatay’da depremden zarar görenlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık” dedi. Bölgenin girişimcisine ve istihdamına katkı sağlamak istediklerini belirten Gökmen, bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta açılacak yeni şubeler için şehrin girişimcilerine, franchise bedeli almamak da dahil, yatırım maliyetini en aza indirecek türden ekstra destekler sunacaklarını açıkladı.

2013 yılında Ankara’da doğan ve pizza konusunda gastronomi sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Pizza İl Forno, 10 yılda 20 şubeye ulaştı. Gökmen Gastronomi bünyesinde, büyüme stratejisini hem kendi öz sermayesi hem de franchise modeliyle şubeleşme üzerine kurgulayan markanın, lokasyona ve metrekare büyüklüğüne göre değişmekle beraber, bir restoranın ortalama yatırım maliyeti 4,5 ila 6 milyon lira arasında değişiyor. Vegan, glütensiz ve sürdürülebilir beslenmeyi destekleyen bitkisel içerikli menüleriyle öne çıkan Pizza İl Forno, İtalyan işi pizzalarını bu ülkenin önemli simgelerinden “kolezyum” formundaki taş fırınlarında pişirip servis ediyor.

Pizza İl Forno markasına yatırım yapan girişimcilere, ortalama yüzde %30-35’lik bir kâr marjı sunduklarını söyleyen Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gökmen, yine bölgeye ve lokasyona göre değişmekle birlikte bir Pizza İl Forno restoranının aylık cirosunun ortalama 1 ila 2 milyon lira arasında olduğunu açıkladı. Yatırımın 24 - 30 ayda geri döndüğünü belirten Gökmen, franchise giriş bedelinin 75 bin dolar olduğunu ve aylık yüzde 6 royalty bedeli alındığını söyledi. Bunlara ek olarak her franchise sahibine iş ortağı gözüyle bakıldığını ve kendilerinden de lezzet ve servis standartlarını en üst seviyede tutmanın 1. öncelik olarak görülmesinin istenildiğini söyledi.

Hedef; 5 yılda 100 şube

Gelecek 5 yılda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Gökmen, girişimci adaylarında seçici davrandıklarını, bu doğrultuda özverili, işin başında durabilecek ve markayı iyi tanıyıp benimsemiş olanlarla birlikte yürümek istediklerini belirtti. Pizza İl Forno restoranı için alışveriş merkezleri ile konut veya ofis yoğunluğunun olduğu lokasyonları tercih ettiklerini söyleyen Gökmen, öncelikle hedef şehirlerin Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Çorlu, Tekirdağ, Kayseri, Aydın ve Muğla olduğunu, bununla birlikte Türkiye’nin 81 ilinde de bulunmak istediklerini açıkladı.

Yurt dışına da açılacak

Pizza İl Forno markasını yurt dışına da açmayı planladıklarını ifade eden Gökmen, “Yurt dışı çalışmalarımıza Orta Asya ile başlayıp, devamında Ortadoğu ve Balkanlar’da şubeler açmayı hedefliyoruz. Bunların bir kısmını doğrudan kendimiz açacağız. Bazı ülkelerde de franchise vererek ilerleyeceğiz” dedi.