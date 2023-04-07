Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!

Pizza restoran zincirinden Kahramanmaraşlı girişimcilere anlamlı destek!

Gökmen Gastronomi bünyesinde bulunan restoran zinciri Pizza İl Forno, şu anda 20 noktada hizmet veriyor.

Pizza restoran zincirinden Kahramanmaraşlı girişimcilere anlamlı destek!

Pizza restoran zincirinden Kahramanmaraşlı girişimcilere anlamlı destek!

Gökmen Gastronomi bünyesinde bulunan restoran zinciri Pizza İl Forno, şu anda 20 noktada hizmet veriyor.

07 Nisan 2023 Cuma 12:15

Kuruluşunun 10. yılında şube sayısını 35’e çıkarmayı hedefleyen marka, Türkiye genelinde franchise modeliyle büyümesini sürdürüyor. Şirket olarak, depremden etkilenen 11 ilde açılacak şubelerden, herhangi bir franchise giriş bedeli talep etmeme kararı aldıklarını söyleyen Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gökmen, “Hem bünyemizde memleketi depremde zarar görmüş illerden olan personelin bu elim afette çok sayıda yakınını kayıp vermesi, hem de aile tarafımızdan Hatay’da depremden zarar görenlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık” dedi. Bölgenin girişimcisine ve istihdamına katkı sağlamak istediklerini belirten Gökmen, bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta açılacak yeni şubeler için şehrin girişimcilerine, franchise bedeli almamak da dahil, yatırım maliyetini en aza indirecek türden ekstra destekler sunacaklarını açıkladı.

2013 yılında Ankara’da doğan ve pizza konusunda gastronomi sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Pizza İl Forno, 10 yılda 20 şubeye ulaştı. Gökmen Gastronomi bünyesinde, büyüme stratejisini hem kendi öz sermayesi hem de franchise modeliyle şubeleşme üzerine kurgulayan markanın, lokasyona ve metrekare büyüklüğüne göre değişmekle beraber, bir restoranın ortalama yatırım maliyeti 4,5 ila 6 milyon lira arasında değişiyor. Vegan, glütensiz ve sürdürülebilir beslenmeyi destekleyen bitkisel içerikli menüleriyle öne çıkan Pizza İl Forno, İtalyan işi pizzalarını bu ülkenin önemli simgelerinden “kolezyum” formundaki taş fırınlarında pişirip servis ediyor.

Pizza İl Forno markasına yatırım yapan girişimcilere, ortalama yüzde %30-35’lik bir kâr marjı sunduklarını söyleyen Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gökmen, yine bölgeye ve lokasyona göre değişmekle birlikte bir Pizza İl Forno restoranının aylık cirosunun ortalama 1 ila 2 milyon lira arasında olduğunu açıkladı. Yatırımın 24 - 30 ayda geri döndüğünü belirten Gökmen, franchise giriş bedelinin 75 bin dolar olduğunu ve aylık yüzde 6 royalty bedeli alındığını söyledi. Bunlara ek olarak her franchise sahibine iş ortağı gözüyle bakıldığını ve kendilerinden de lezzet ve servis standartlarını en üst seviyede tutmanın 1. öncelik olarak görülmesinin istenildiğini söyledi.

Hedef; 5 yılda 100 şube

Gelecek 5 yılda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Gökmen, girişimci adaylarında seçici davrandıklarını, bu doğrultuda özverili, işin başında durabilecek ve markayı iyi tanıyıp benimsemiş olanlarla birlikte yürümek istediklerini belirtti. Pizza İl Forno restoranı için alışveriş merkezleri ile konut veya ofis yoğunluğunun olduğu lokasyonları tercih ettiklerini söyleyen Gökmen, öncelikle hedef şehirlerin Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Çorlu, Tekirdağ, Kayseri, Aydın ve Muğla olduğunu, bununla birlikte Türkiye’nin 81 ilinde de bulunmak istediklerini açıkladı.

Yurt dışına da açılacak

Pizza İl Forno markasını yurt dışına da açmayı planladıklarını ifade eden Gökmen, “Yurt dışı çalışmalarımıza Orta Asya ile başlayıp, devamında Ortadoğu ve Balkanlar’da şubeler açmayı hedefliyoruz. Bunların bir kısmını doğrudan kendimiz açacağız. Bazı ülkelerde de franchise vererek ilerleyeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:47
Anahtar Kelimeler:
Pizza Restoran Zincirinden Kahramanmaraşlı Girişimcilere Anlamlı Destek!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek
Gsm Şirketlerinin Deprem Bölgesinde Sileceği Borçlar Vergiden Düşecek
Deprem bölgesinde müteahhit çok usta yok!
Deprem bölgesinde müteahhit çok usta yok!
KMTSO Başkanı Buluntu, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
KMTSO Başkanı Buluntu, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
TOBB, 1 milyar lira destekle konut seferberliği başlattı
TOBB, 1 milyar lira destekle konut seferberliği başlattı
Sigaraya zam!
Sigaraya zam!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber