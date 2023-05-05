Savunma Sanayii’nin Kalbi Kahramanmaraş’ta Atacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin(TUSAŞ) Kahramanmaraş’a 1 milyar TL’lik yatırım bütçesiyle yaklaşık 500 kişilik istihdam alanı oluşturacağı yatırım projesi için basın toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile bakanlık bürokratları, KMTSO Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeleri katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Vahit Kirişçi, yatırımın Savunma Sanayii alanında Kahramanmaraş için bir kıvılcım oluşturduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın savunma sanayiinde Türkiye’ye önemli katkılar sunan bir şehir olacağına inandığını söyledi.

BAKAN KİRİŞCİ: KAHRAMANMARAŞ İŞİNE ÂŞIK BİR ŞEHİR

Bakan Kirişçi, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş işkolik bir şehir. İşine âşık bir şehir. Üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracat yapmaktan ve bu memlekete hizmet etmekten onur ve gurur duyan bir şehir.Bizim gibi zamanında bu şehirden üniversite olmadığı için ayrılan ve gittikleri yerde de sağlanan imkânlardan dolayı oralara yerleşip akıl teri döken gençler açısından da bu projenin çok hayati öneme haiz bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmenin, bu alanda bir kıvılcım olacağını düşünüyorum. Ama kendi alanımızla ilgili de tarım orman noktasında da bunu bir fidan, yarın büyük bir ağaç ve bu ağaçların bir araya geldiği bir ormana, savunma sanayi alanında da sizin ülke geneline yayan politikanıza en fazla katkı sağlayacak. Bu alanda en güzel katkıları sunacak olan bir şehir olacağımızın özellikle altını çizmek isterim.

“KAHRAMANMARAŞ YATIRIMA EN HIZLI CEVAP VEREN ŞEHİR”

İskanı sağlayıp bu arada istihdam göz ardı edildiğinde, ettiğinizde, ister istemez o iskanın çok anlamlı olamayacağını, içinin, altının, üstünün doldurulamayacağını gördük. Bundan dolayı şahsınızda emeği geçen herkesi kutluyoruz. İstihdamla ilgili de alın teri dökmek yerine akıl teri dökecek bu gençlerin de bu vesileyle önü açılmış olacak. Kahramanmaraş'ımızın zaten sizin bu girişiminize ilk cevap veren, hızlı karar veren ve bu konuda kendi iradesini, çabasını hızla ortaya koyan bir şehir olması bir tesadüf, tevafuk değil. Bu, şehrin temel karakteristiğidir. Sadece kamumuzun değil savunma sanayi alanındaki özel sektörümüzün de çok önemli bir ekosistemi burada oluşturacağını ben şimdiden görüyorum. Çünkü tekstil sonrası böyle bir kültür mutlaka burada hayat bulacak. Buna da inanıyoruz, güveniyoruz.”



DEMİR: YATIRIMA İLK KAHRAMANMARAŞ’TAN BAŞLIYORUZ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir ise savunma sanayii olarak bölgedeki ilk yatırıma Kahramanmaraş’tan başladıklarının altını çizerken, yatırımın ilk etapta 1 milyar TL’ye ulaşacağını ve bu yatırımların ilerleyen süreçte giderek artabileceğini vurguladı.Demir, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Devletimiz bölgede yaraları sarmak üzere çok ciddi gayretler gösteriyor. Afetin ilk gününden itibaren sektör olarak acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla koordine olduk. İskan önemli bir konu. Bu amaçla Savunma Sanayii Başkanlığı olarak iskan ve istihdam dedik. Zaten Savunma Sanayiinin Anadolu’nun çeşitli yerlerine yayılması bizim önemli stratejimiz arasında. Bu anlamda deprem bölgesinden başlamak üzere yatırım alanları oluşturmak bir proje çerçevesi oluşturduk. TUSAŞ olarak yatırıma ilk Kahramanmaraş’tan başlıyoruz. Çünkü Kahramanmaraş’ta projenin çok hızlı bir şekilde koordine olarak başlayabileceğini gördük. Bu amaçla ilk planda TUSAŞ şirketimiz Kahramanmaraş’ta muhtelif uçak parçaları üretmek üzere bir yatırım yapacak. Şu anda Kahramanmaraş için yaklaşık 500 kişilik bir istihdam planlıyoruz ama tabii bu sayı artacak. İnşallah yatırımın da 1 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.”

BULUNTU: KADİM ŞEHRİMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da Savunma Sanayii yatırımına oda olarak çok önem verdiklerini ve iş dünyası olarak motive olduklarını ifade ederek, yatırımların artarak devam etmesi adına her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Buluntu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kahramanmaraş 6 Şubat’ta depremin merkez üssü olarak büyük bir yıkım yaşadı. Bu yıkımın hasar boyutu diğer şehirlere istinaden fazlaydı. Depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnafımızın ve sanayicimizin yanında olduk ve gücümüz yettiği nispetçe de elimizden gelen gayreti gösterdik. Kahramanmaraş sanayi bölgesi olarak ciddi bir büyüklüğe sahip. Aktif olarak 5 toplamda ise 9 OSB’miz var. Tabii bu sanayi bölgelerinde iş dünyamız ağır hasar aldı. Tesislerimizin yüzde 95’inde hasarlar oluştu. Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmak için devletimizle beraber var gücümüzle çalışıyoruz. İş dünyası olarak devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Kahramanmaraş tekstilde en büyük üretimin yapıldığı bir şehir. Aynı zamanda çelik mutfak eşyalarının yüzde 70’nin üretildiği bir şehir. Kuyumculukta İstanbul’un hemen ardından 2’nci olan bir şehir. Baktığımız zaman hem imalat sanayinde hem sanayi tesislerinde çok fazla üretim üssü olan bir şehir. 2 bine yakın sanayi kuruluşu olan Kahramanmaraş aynı zamandan da tekstilin merkezi. 2022 yılını 1, milyar dolar ihracatla kapatmıştık ve 2023 yılında ise kentimizin çok büyük hedefleri vardı. 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz vardı. Ama yaşanan depremden dolayı birçok tesisimizi kaybettik. Fakat Kahramanmaraş iş dünyası hiçbir zaman ne şehrini ne de üretim tesislerini terk etmedi. Herkes enkazın başında iş yerlerini ayağa kaldırmak için mücadele veriyor.

“YATIRIM İŞ DÜNYASI İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU”

Savunma Sanayii Başkanlığımızın yapmış olduğu yatırım bizim için özellikle bu dönemde çok büyük bir motivasyon gücü oldu. Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. TUSAŞ olarak Kahramanmaraş’ta üretim üssü olmak üzere yerler planlandı ve ilk etapta Türkoğlu OSB’de kiralanan yerde üretim faaliyetlerine başlayacaklar. Biz Kahramanmaraş iş dünyası olarak tamamıyla bu tesisin büyütülmesini ve yatırımların Kahramanmaraş’ta yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda her türlü çalışmaya hazırız. Belediyemizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda havalimanına yakın bir bölgede bu tesisi büyütmek ve sizlerle beraber şirketleşerek bu yatırımın her safhasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”