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Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı

Otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı mücadele sonuç vermeye başladı. İkinci elde düşmeye başlayan fiyatlar sıfır araçlara da yansıdı. Yetkililer, fiyatlardaki bu düşüşün yıl sonuna doğru daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlayacağını belirtti.

Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı

Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı

Otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı mücadele sonuç vermeye başladı. İkinci elde düşmeye başlayan fiyatlar sıfır araçlara da yansıdı. Yetkililer, fiyatlardaki bu düşüşün yıl sonuna doğru daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlayacağını belirtti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:30

3 yıl sonra ilk kez sıfır otoda indirim yapılmaya başlandı. İlk kez sıfır otoda iskonto dönemi başladı, yani fiyatta indirime gidildi. 2 ay öncesine kadar sıfır araç bulunamıyordu ancak artık sıfır araçlar gün yüzüne çıktı. Bazı bayiler yüzde 3 ile 5 oranında iskonto uygulamaya başladı.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Bazı araçlarda yüzde 3 ile 5'e kadar indirimler yapıldığını görüyoruz. Bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha fazla hissedeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"DENENEN YÖNTEMLER ETKİSİNİ YİTİRECEK"

Ticaret Bakanlığı tarafından ortaya konan uygulamaların etkilerini olumlu bir şekilde göstermeye başladığını belirten Ertemel, "Uygulama sonrası spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumda. Şu an birkaç sebep neticesinde talepte de azalma olduğundan, ikinci elde fiyat artışlarının durduğunu söyleyebiliriz. Denetimlerin sıkı tutulması, vatandaşlarımızın fazla fiyat taleplerine karşılık vermemesi ve sıfır araçta yaşanan tedarik sorunlarının oldukça azalması neticesinde, bu tür araçlar eskisi gibi satılamamakta veya alıcı bulmamaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra denenen bu yöntemler de etkisini yitirecektir" şeklinde konuştu.

"SİPARİŞLERİ İPTAL ETTİLER"

"Sıfır araçta talep temmuz ayında yüksek olsa da ikinci el piyasasında azalmış durumda" Ertemel şöyle devam etti: "Krediye erişimde yaşanan zorluklar talepteki azalmanın önemli sebeplerinden bir tanesi. Yönetmelik etkisiyle ticari maksatlı araç alan bireysel kullanıcıların yani kayıt dışı ticaret yapan kişilerin yüzde 40'a yakınının siparişlerini iptal ettiğini söyleyebiliriz. Bu sayede ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın talebi öne çekilmiş oldu."

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Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı
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