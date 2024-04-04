Sigaraya dev zam: 70 liraya dayandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.