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Sigaraya dev zam: 70 liraya dayandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya dev zam: 70 liraya dayandı

Sigaraya dev zam: 70 liraya dayandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

04 Nisan 2024 Perşembe 13:19

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

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Sigaraya Dev Zam: 70 Liraya Dayandı
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