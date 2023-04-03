Sigaraya zam tiryakileri çok üzecek... Son dönemde sigara paket fiyatları da zamlanan ürünlerin başında geliyor. Tiryakileri üzecek bir sigara fiyatları zam haberi daha geliyor. Sigara fiyatına gelen zamlar tüketiciyi oldukça şaşırtıyor çünkü sigara paket fiyatları zam oranları oldukça yüksekten geliyor. Sigara paket fiyatlarına zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatı ne kadar zamlandı? İşte son güncel sigara paket fiyatları listesi...
SİGARA PAKET FİYATLARI BÜYÜK ZAMLA TİRYAKİLERİ ÜZECEK
Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…
2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatları büyük zamlar görmüştü ve güncel sigara paket fiyat listesi baştan sona değişmişti.
Sigara tiryakileri sigara fiyatları listesi için indirim beklerken yeni sigara zam haberi şoka uğrattı.
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl sigara fiyatları yaklaşık 4 lira zam gelmiş bir süre sonra 1 lira indirim uygulanmıştı. Böylece sigara fiyat listesi hem zam hem indirimi aynı anda yaşamıştı.
Kulislerde sigara fiyatına zam konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor.
İŞTE SON GÜNCEL SİGARA PAKET FİYATLARI
Son olarak güncel haliyle sigara paket fiyatları listesi de merak ediliyor. 1 Nisan 2023 güncel sigara fiyatları aşağıda şöyle listelenmiştir;
Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira
Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira
Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira
Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira
Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira
Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira
Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira
Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira
Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira
Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira
Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira
Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira
Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira
Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira
Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira