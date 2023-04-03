Sigaraya zam tiryakileri çok üzecek... Son dönemde sigara paket fiyatları da zamlanan ürünlerin başında geliyor. Tiryakileri üzecek bir sigara fiyatları zam haberi daha geliyor. Sigara fiyatına gelen zamlar tüketiciyi oldukça şaşırtıyor çünkü sigara paket fiyatları zam oranları oldukça yüksekten geliyor. Sigara paket fiyatlarına zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatı ne kadar zamlandı? İşte son güncel sigara paket fiyatları listesi...

SİGARA PAKET FİYATLARI BÜYÜK ZAMLA TİRYAKİLERİ ÜZECEK

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…

2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatları büyük zamlar görmüştü ve güncel sigara paket fiyat listesi baştan sona değişmişti.

Sigara tiryakileri sigara fiyatları listesi için indirim beklerken yeni sigara zam haberi şoka uğrattı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl sigara fiyatları yaklaşık 4 lira zam gelmiş bir süre sonra 1 lira indirim uygulanmıştı. Böylece sigara fiyat listesi hem zam hem indirimi aynı anda yaşamıştı.

Kulislerde sigara fiyatına zam konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor.

İŞTE SON GÜNCEL SİGARA PAKET FİYATLARI

Son olarak güncel haliyle sigara paket fiyatları listesi de merak ediliyor. 1 Nisan 2023 güncel sigara fiyatları aşağıda şöyle listelenmiştir;

Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira

Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira

Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira

Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira

Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira

Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira

Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira

Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira

Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira

Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira