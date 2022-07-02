Söz konusu fiyat değişikliği yarından itibaren geçerli olacak. Grubun sattığı en ucuz sigara 27.50 lira, en pahalı sigara ise 30 lira oldu.

Asgari ücretin arttığı ilk günde sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, fiyat artışını sosyal medyadan paylaştı.

FİYAT 2 TL ARTTI

Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 27.50 LİRA

Paylaşımına "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" notunu düşen Aybaş, yeni fiyatları da paylaştı. Buna göre, grubun sattığı en ucuz sigara 27 lira 50 kuruşa, en pahalı sigara ise 30 liraya yükseldi.