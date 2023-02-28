THY afetzede öğrencileri işe alacak

THY resmi internet sitesinde yer alan ilana göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ’da kendisi ya da 1’inci dereceden yakını ‘afetzede’ olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

Lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilere Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacak. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak, 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor.

Ayrıca iş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek.