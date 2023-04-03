TOBB, 1 milyar lira destekle konut seferberliği başlattı

Türk iş dünyası Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı 11 şehirde kalıcı konut kampanyası başlatıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde depremzedeler için hayata geçirilen “Konut Seferberliği”ni “El Verin Ev Yapalım” kampanyasının detayları paylaşıldı. TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Sektör Meclis başkanlarının da katıldığı toplantıda kampanya hakkında bilgi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İş Dünyası Konut Seferberliği" kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.
“Yalnız olmadıklarını gösterelim”
Hisarcıklıoğlu, yaraları saracaklarını, depremden etkilenmiş şehirleri tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, depremde yiten canların geri getirilemeyeceğini ancak yürekleri yakan bu acıları bir nebze olsun dindirebilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini vurguladı., bunun da tek yolunun, birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, yardımlaşma ayı olan ramazanı, deprem bölgesindeki vatandaşların yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istediklerini, bölgenin toparlanması için öncelikle kalıcı ve sağlam konutlara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Devletin kapsamlı bir inşaat programı başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tüccar ve sanayicileri olarak burada yerimizi almalıyız. Bundan dolayı da, ülke çapında, iş dünyamızın ve hayırseverlerin desteğini almak üzere, 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, camiamızın tamamıyla da, buna dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacak. Buradan tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Gelin, ister bir blok, bir daire, bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi, gelin hep birlikte 'El Verin Ev Yapalım.' Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım."
İTO'dan tam destek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıkladığı İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası’na tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
İTO‘dan yapılan açıklamaya göre, Avdagiç, twitter hesabından yaptığı duyuruda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların gelecek kışa, sıcak bir yuvada olmaları için birlikte çalışacaklarını kaydetti. Avdagiç, mesajını "İstanbul iş dünyamızın tüm mensuplarını #ElverinEvyapalım kampanyasına katılmaya çağırıyorum" diye tamamladı.