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TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi. Böylece Başkan Buluntu, TOBB’da hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev

TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi. Böylece Başkan Buluntu, TOBB’da hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

01 Haziran 2023 Perşembe 12:07

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 81 İlden geniş katılımla gerçekleştirildi. Oldukça güzel bir atmosferde gerçekleştirilen genel kurulda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve KMTSO Genel Kurul Delegeleri, oylarını kullandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Genel Kurula katılan TOBB Delegelerinin oylarıyla TOBB’un Ticaret ve Sanayi Odası Konsey Üyeliğine seçildi.

“İŞ DÜNYAMIZIN GÜÇLÜ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Genel kurul ve yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “KMTSO olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının güçlü sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Meclis Başkanımız M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve TOBB Genel Kurul delegelerimiz ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 79. Genel Kurulu’na katılım sağlayarak, oylarımızı kullandık. Seçimde delegelerimizin teveccühüyle güven tazeleyerek, yeniden başkanlığa seçilen kıymetli TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum. İş dünyamızın güçlü yarınları için kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah yeni dönemde çok daha güzel hizmet ve eserleri, ülkemize ve aziz milletimize kazandırmak için hep birlikte çalışacağız.


“HEM ŞEHRİMİZİ HEM İŞ DÜNYAMIZI TEMSİL EDECEK OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM”
Öte yandan kahraman şehrimizin iş dünyasını temsil eden bir birey olarak tarafıma tevdi edilen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği için ayrıca teşekkür ederken, böylesine önemli bir görevi hem şehrimiz hem de iş dünyamız adına icra edecek olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle; Genel Kurulumuzun ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev
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