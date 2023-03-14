Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması için geri sayım devam ederken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bununla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa süre içerisinde gündem oldu. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonu 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösterildi.

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması için geri sayım devam ederken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bununla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa süre içerisinde gündem oldu. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonu 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösterildi.

14 Mart 2023 Salı 13:13

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etti.

TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TRT Haber Muhabiri Enes Babacan'ın aktardığı bilgiye göre; Togg C-SUV segmenti araçların fiyatlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor. Babacan, "Fiyatın da ulaşılabilir politikada olacağının altını çizelim. C segment SUV araçlara yüzde 10 ÖTV uygulanacak, daha uygun bir fiyat olacak. Fiyat açıklandıktan sonra Mart ayı içinde de satışların başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN LİSTE GÜNDEM OLDU

Togg C-SUV segmenti araçların fiyatları için resmi açıklama beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa sürede elden ele dolaşmaya başladı. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun fiyatı 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelinde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösteriliyor.

ŞARJ İSTASYONU HAMLESİ

Öte yandan Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.

Anahtar Kelimeler:
TOGGun Fiyatı Ne Kadar Olacak? Sosyal Medyaya Düşen Fiyat Listesi Elden Ele Dolaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı
Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı
EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı!
EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı!
Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”
Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”
Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!
Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!
Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır
Kahramanmaraş’ta Prefabrik Çarşı Hizmete Hazır

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber