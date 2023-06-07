TÜMKİAD İş Dünyası İçin Harekete Geçiyor

6 şubat depreminden sonra dernek faaliyetlerini Haziran ayına kadar sadece yardımlaşma çalışmalarına yönelik sürdüren TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Haziran ayı itibari ile tekrar İş Dünyasına yönelik sorunlara çözümler ve katma değer üretmeye devam etmek için çalışmalara başladı.

1 Haziran’da Genel Merkez tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya katılarak yeni hedefler konuşulurken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Muhammet Eliaçık, 2023 yılında dernek olarak adından sıkça söz ettireceklerini söyledi.

Eliaçık, “1 Haziran itibari ile derneğimiz iş dünyasındaki kaldığı yerden çalışmalara devam edecek. Özellikle 6 şubat gününden sonra tüm ekibimizle hemen bir araya gelerek kurmuş olduğumuz koordine merkezinden genel merkezimiz ve diğer il başkanlıklarımızdan gelen yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için canla başla gece gündüz çalıştık. Bunu bir gönüllükten ziyada görevimiz bilerek sorumluluğumuzu bilerek adımlar attık.

Artık bu şehirin bize ve bizim gibi bir çok STK’ya daha çok ihtiyacı var. Zaman koşma zamanı. Zaman bu şehir için tüm imkanları seferber etme zamanı. Birlik olma, gönül alma, hep birlikte Güçlü Kahramanmaraş olma dönemi.’’ dedi.

TÜMKİAD olarak üzerlerine düşen görevi çok iyi bildiklerini kaydeden Eliaçık, ‘’Bu memleket bizden iş dünyasına özellikle KOBİLERİN kalkınması ve gelişmesi için hizmetler bekliyor. Bizlerde TÜMKİAD ailesi olarak her daim bu doğrultuda çalışacağız ve çözümler üreteceğiz.

Kahramanmaraş her zaman dediğimiz gibi Yüreğimizde bir muhabbet, alnımızda bir onur ve zihnimizde bir idealdir diyorum’’ diye konuştu.