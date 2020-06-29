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Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında büyük mesafe katederek, bölgede kirli emel peşinde koşan ülkelerin hayallerini suya düşürdü. Yerli ve milli sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz'i karış karış gezen Türkiye şimdi de Karadeniz'de 'Fatih' gemisi ile çalışmalarını yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Libya'da petrol aranacağının müjdesini vererek çalışmaların başladığını söyledi. Böylece Türkiye enerji alanındaki attığı adımların meyvelerini 3 bölgede birden alacak.

Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında büyük mesafe katederek, bölgede kirli emel peşinde koşan ülkelerin hayallerini suya düşürdü. Yerli ve milli sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz'i karış karış gezen Türkiye şimdi de Karadeniz'de 'Fatih' gemisi ile çalışmalarını yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Libya'da petrol aranacağının müjdesini vererek çalışmaların başladığını söyledi. Böylece Türkiye enerji alanındaki attığı adımların meyvelerini 3 bölgede birden alacak.

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:18

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Abana ilçesi açıklarına ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin üçüncü gününde Abana'ya geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", kıyıdan yaklaşık 5 mil açıktan geçiş yaptı.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi selamlayan Fatih'in, kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Fatih'in, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmalarından ümitli olduklarını ifade eden Akgül, tamamen milli kaynaklarla bu çalışmaların gerçekleştirilecek olmasının da büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDOĞALGAZPetrol
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