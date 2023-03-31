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TUSAŞ Kahramanmaraş’a tesis kurmaya hazırlanıyor

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş’ta yatırım yapacağını duyurdu. İlk etapta 1 milyar TL’lik bir yatırım olacağını belirten Demir, 250 kişilik de istihdam imkanı sunacaklarını söyledi.

TUSAŞ Kahramanmaraş’a tesis kurmaya hazırlanıyor

TUSAŞ Kahramanmaraş’a tesis kurmaya hazırlanıyor

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş’ta yatırım yapacağını duyurdu. İlk etapta 1 milyar TL’lik bir yatırım olacağını belirten Demir, 250 kişilik de istihdam imkanı sunacaklarını söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 12:39

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu’nun duyurduğu yatırım planlamasının detaylarını Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı.

Bir televizyon programına canlı bağlantıyla konuk olan Demir, TUSAŞ’ın deprem sonrası bölgeyi canlandırmak ve hem üretim hem de istihdam noktasında bir hareketlilik oluşturmak adına Kahramanmaraş’a üretim tesisi kurulacağını söyledi.

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş’a kendi tesisini kuracağını belirten Prof. Dr. Demir şunları söyledi:

"TUSAŞ, hızlılık açısından şu anda ilk adım kapalı bir alana girerek, kendi makine ve teçhizatı oraya taşıyarak, üretime başlayacak. Daha sonra ise daha geniş bir alana kendi programını hayata geçirecek. Tabii TUSAŞ’ın yaptığı planlama bizim için sadece bir adım. Biz 7-8 değişik bölgede, diğer şirketlerimizin benzer faaliyetler yapmasını planladık. Amacımız bölgede bir an önce üretim ve istihdam faaliyeti yaparak, bölgeye canlılık katmak. TUSAŞ’ın sivil uçaklara yönelik yoğun bir iş yükü var. TUSAŞ, bu iş yükünü farklı yerlere tesisler kurarak, bölgeye aktarmayı planlıyor. Tusaş’ın gelecekteki planlanan iş yükü özellikle uçak parçaları alanında. Bu anlamda da bir üretim planlaması söz konusu."

Yatırım değeri 1 milyar lira

Süreçle ilgili detaylar bölgedeki şartlara bağlı oğlduğunu söyleyen Demir, "Şu anda kapalı bir alan bulundu ve oraya teçhizatın aktarılması planlanıyor. Ancak tabii TUSAŞ, daha büyük tesis alanları için bölgedeki otoriterlerle temas halinde. Yer ve mekân belli olduktan sonra çok hızlı bir şekilde imar edip, 6 ay içinde tesislerimizi faaliyete geçiririz. TUSAŞ, ilk olarak 250 kişilik bir istihdam sağlayacak. Ama bu sayı ilerleyen yılda 500-600’leri bulabilir. Yatırımın değeri tesis artı konut 1 milyar lira" dedi.

''Savunma Sanayii Kahramanmaraş’ta üretimsel faaliyete başlıyor''

TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve beraberindeki heyet, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret etmişti.

Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde bölgede üretim ve istihdamı artırmaya yönelik istişarelerde bulunulmuş, Buluntu ve Narlı ise TUSAŞ’ın üretim alanı için girişim başlatmıştı.

Bu doğrultuda Başkan Buluntu, önceki günlerde düzenlenen KMTSO 5. Olağan Toplantısı’nda savunma sanayii alanında yatırım olacağı müjdesini vermiş ve “Kahramanmaraş’a savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. Savunma Sanayii Kahramanmaraş’ta üretimsel faaliyete başlıyor. Protokoller imzalandı. Kısa sürede de faaliyete geçecek” ifadelerini kullanmıştı.

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