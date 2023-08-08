"Yarım gram altın" tarih oluyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

EN AZ 1 GRAM OLARAK ÜRETİLECEK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

EN FAZLA 100 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.