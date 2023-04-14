Yoksulluk sınırı mart ayında 33 bin lirayı geçti!

Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı olan açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL iken martta 9 bin 752 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan bir tutar olup şubatta 31 bin 939 TL iken martta 33 bin 754 TL'ye ulaştı.

Verilere göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık tüketmesi gereken gıdaların karşılığı 2 bin 385 TL'dir. Bu tutar yetişkin bir kadın için 2 bin 276 TL, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471 TL ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 TL'dir.

Günlük harcamalarda en yüksek maliyetli tüketim kalemi süt ve süt ürünleri oldu. Günlük 325.1 liralık harcama içinde 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı 32 TL ile en pahalı kalemi oluşturuyor. Süt ve süt ürünleri grubunu 61,6 TL ile et, tavuk ve balık grubu izlerken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise martta 61,2 TL'ye yükseldi. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 TL iken, katı yağ ve sıvı yağ ise 19,44 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıktı.