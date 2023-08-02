Zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası ( İTO) tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber oldu.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 149'unun perakende fiyatı artarken, beş ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aylık Enflasyon Yüzde 10

Temmuz ayında benzin fiyatları yüzde 49,97, domates ise yüzde 48,31 zamlandı. Temmuz'daki en büyük fiyat düşüşü yüzde 17,6'lık gerileme ile erikte gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,84, yıllık enflasyon ise yüzde 63,76 olarak tespit edilmişti.

İTO'nun açıklamasına göre, fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında şunlar yer aldı:

Ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı,

Ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin,

Gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates,

Kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları,

Yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti,

Konut harcamalarında yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde -17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Diğer fiyatında azalış görülen ürünler ise şunlar:

Gıda Harcamaları grubundan ise:

Yüzde -13,02 ile kiraz,

Yüzde -4,51 ile salatalık,

Yüzde -0,91 ile karpuz,

Yüzde -0,25 ile kavun.