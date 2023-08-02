Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi
Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...

Zam şampiyonu belli oldu!

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 10'a dayandı. Bu ayın zam şampiyonu ise sivri biber oldu.

Zam şampiyonu belli oldu!

Zam şampiyonu belli oldu!

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 10'a dayandı. Bu ayın zam şampiyonu ise sivri biber oldu.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51

İstanbul Ticaret Odası ( İTO) tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber oldu.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 149'unun perakende fiyatı artarken, beş ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aylık Enflasyon Yüzde 10

Temmuz ayında benzin fiyatları yüzde 49,97, domates ise yüzde 48,31 zamlandı. Temmuz'daki en büyük fiyat düşüşü yüzde 17,6'lık gerileme ile erikte gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,84, yıllık enflasyon ise yüzde 63,76 olarak tespit edilmişti.

İTO'nun açıklamasına göre, fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında şunlar yer aldı:

Ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı,

Ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin,

Gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates,

Kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları,

Yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti,

Konut harcamalarında yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde -17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Diğer fiyatında azalış görülen ürünler ise şunlar:

Gıda Harcamaları grubundan ise:

Yüzde -13,02 ile kiraz,

Yüzde -4,51 ile salatalık,

Yüzde -0,91 ile karpuz,

Yüzde -0,25 ile kavun.

Anahtar Kelimeler:
Zam şampiyonu Belli Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır ve 2. El araba fiyatlarına yeni hamle geliyor
Sıfır ve 2. El araba fiyatlarına yeni hamle geliyor
ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu
ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu
Tekstil’de 4 Milyon Kişinin Ekmeği Tehlikede
Tekstil’de 4 Milyon Kişinin Ekmeği Tehlikede
İşkur yayınladı 3 bin 158 güvenlik görevlisi alınacak!
İşkur yayınladı 3 bin 158 güvenlik görevlisi alınacak!
KGC Başkan Yardımcısı Kara “Mücbir sebep hali 3 ay değil 6 yıl ilan edilmeli”
KGC Başkan Yardımcısı Kara “Mücbir sebep hali 3 ay değil 6 yıl ilan edilmeli”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber