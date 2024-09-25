İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir firmaya ihale verme iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. İmamoğlu’nun yanı sıra tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ve davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığı’nın avukatı da duruşmada yer aldı.

Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ile kovuşturma aşamasında alınan raporlar arasında tutarsızlık bulunduğunu belirterek yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Hakim, 3 kişilik yeni bir bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.