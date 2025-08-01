Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların bir durağı da Elbistan’a bağlı İncecik Mahallesi oldu. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, İncecik Mahallesi’ni karayoluna bağlayan 7 kilometrelik güzergâhta kapsamlı bir iyileştirme çalışması hayata geçiriliyor. Mevcut yolun zamanla yıpranan ve ulaşım güvenliğini tehdit eden bölümleri önce 3 bin ton asfalt ile onarıldı. Devamında ise tüm hat boyunca ikinci kat sathi kaplama uygulaması yapılarak yolun dayanıklılığı artırılıyor.

Ulaşım Konforu Arttı, Vatandaş Memnun

Yürütülen asfalt ve sathi kaplama çalışmaları sayesinde İncecik Mahallesi sakinleri hem daha konforlu hem de daha güvenli bir ulaşım imkânına kavuşuyor. Mahalle sakinleri, bu yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, hizmetlerin mahallelerine ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.