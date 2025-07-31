Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 142 işyerinden 94’ünün hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kalan 48 işyeri için ise ilerleyen günlerde ayrı bir takvim açıklanacak.

Törene; Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercüment Şenbaba, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Haydar İkizer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay, Gaziantep Sanayi İl Müdürü, Malatya Şube Müdürü, bakanlık bürokratları, Karma Sanayi Sitesi Başkanı Yemliha Çetin ve çok sayıda esnaf katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende, kura çekimi heyecanı yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.

Yemliha Çetin: “Bu yatırım sadece binalardan ibaret değil; bir esnafın geleceğidir”

Karma Sanayi Sitesi Başkanı Yemliha Çetin, törende yaptığı konuşmada sürece emek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu proje bizim için yalnızca bir yapılaşma değil, esnafımızın geleceğini kurma meselesiydi. Yıllardır altyapısı yetersiz, dağınık alanlarda üretim yapmaya çalışan esnaflarımız için modern, düzenli ve güvenli bir sanayi sitesi hayal ettik. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürdük.

Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim. Özellikle Kahramanmaraş Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Burak Gül’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e, Pazarcık Belediye Başkanımız Haydar İkizer’e bakanlık bürokratlarına ve yerel yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada 94 kardeşimizin işyeri sahibi olduğunu görmek hepimizin gururudur. Kalan 48 işyeri için de süreci titizlikle takip ediyoruz.”

Ercüment Şenbaba: “Pazarcık, bölgesel sanayileşmenin örnek ilçelerinden biri olacak”

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercüment Şenbaba, Pazarcık’ın üretim gücünü ve stratejik önemini vurguladı:

“Bu proje sadece Pazarcık’a değil, tüm bölgeye ciddi katkı sağlayacak. Küçük işletmelerin modern şartlarda faaliyet göstermesi, bölgesel ticaret ve istihdam dengesini olumlu yönde etkileyecek. Geriye kalan 48 işyeri için de planlamamızı sürdürüyoruz. Süreç şeffaf ve adil bir şekilde devam edecek.”

Kaymakam Hulusi Teke: “Pazarcık her alanda gelişimini sürdürüyor”

Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, yatırımların sosyal etkisine dikkat çekti:

“Sanayi yatırımları sadece üretimi değil, güvenli istihdamı ve sosyal refahı da beraberinde getirir. Bu yatırım ilçemizin çehresini değiştiriyor. Vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Başkan Haydar İkizer: “Esnaf artık kendi çatısı altında üretim yapacak”

Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, uzun yıllardır süren bekleyişin sona erdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu proje bizim için bir kalkınma meselesiydi. Esnafımız artık kira derdi olmadan, planlı ve güvenli bir sanayi alanında üretim yapabilecek. Belediye olarak her aşamasında destek verdiğimiz bu projenin hayata geçmesi bizleri gururlandırıyor. İlçemize, esnafımıza hayırlı olsun.”

Esnaflar Duygulandı: “Bu Gün Bizim Bayramımız”

Kura sonucu işyeri sahibi olan esnaflar büyük mutluluk yaşadı. Aileleriyle birlikte törene katılan birçok kişi, “Bu gün bizim bayramımız” diyerek sevinç gözyaşlarını tutamadı. Pek çok esnaf, yıllardır böyle bir yatırımın hasretini çektiklerini ve artık kendi işyerlerinde üretim yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Yeni Kura Süreci Yakında Başlıyor

Yetkililer, geri kalan 48 işyeri için yeni bir kura süreci başlatılacağını belirtti. Başvuru takvimi ve yöntemleri önümüzdeki haftalarda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacak.