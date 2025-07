Fransa’nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası’nda, genç erkekler skeet trio kategorisinde uğraş eden ulusal ekip altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun açıklamasına nazaran, Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı’dan oluşan trio, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu ve kürsünün doruğuna çıktı.

KAHRAMANMARAŞ ŞAMPİYONLARI İLE GURUR DUYUYOR

23 Temmuz – 07 Ağustos 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Chateauroux kentinde düzenlenmekte olan Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Skeet Solo Genç Erkekler müsabakasında, şehrimizi ve ülkemizi temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Muhammet Seyhun Kaya, bireysel kategoride Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada, Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Muhammet Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı ve milli sporcumuz Ahmet Baran’dan oluşan Skeet Trio Genç Erkekler Takımımız, takım kategorisinde de Avrupa Şampiyonu olarak bir altın madalya daha ülkemize kazandırdı. Ülkemize Madalyalarla dönen Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı memleketi Kahramanmaraş’ta coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı havaalanında aileleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş davul ve zurna eşliğinde karşıladı.

ARAÇLARLA ŞEHİR TURU YAPILDI

Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı sevenleri tarafından Kahramanmaraş Hava alanında Davul Zurna ile karşılandı. Davul Zurna eşliğinde karşılanan ve havaalanında araç konvoyuyla şehir turu yaparak Kahramanmaraş’a sevinç yansıtıldı.

“BU ŞEHİR İNŞALLAH HER ALANDA KAHRAMANLAR ÇIKARTMAYA DEVAM EDECEK İNŞALLAH”

Burada konuşma yapan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdür vekili İl Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporcularımız Muhammet Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı büyük bir başarı ve kahramanlık sergiledi bizde kendisini tebrik ediyoruz. Madalyalı Şehrimizi gururlandırdılar. Bu şehir inşallah her alanda kahramanlar çıkartmaya devam edecek inşallah her alanda. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

“ONLAR BİZİM GURURUMUZ”

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Halit Salman ise Fransa’nın Chateauroux kentinde düzenlenmekte olan Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Skeet Solo Genç Erkekler müsabakasında, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı bizim gurur kaynağımız. Onları karşılamaya gelen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“TÜRK BAYRAĞINI GÖNLERE ÇEKTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Kahramanmaraş Havaalanında karşılanan Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası’nda, genç erkekler skeet trio kategorisinde Madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu ve yarışmalarda soğuk kandı davranarak Türk Bayrağını gönlere çektirmenin haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdiler.